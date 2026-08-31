Caputo se reunió con la titular del FMI en Estados Unidos y destacó los avances de la economía argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo este lunes una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , durante la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 que se desarrolla en Estados Unidos.

Caputo anunció un plan para impulsar los créditos hipotecarios con fondos de la ANSES

Cumbre del G20: : Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva y repasó los avances del plan económico

El encuentro tuvo lugar en Asheville, Carolina del Norte , y estuvo centrado en la agenda económica argentina y en los avances del Gobierno para consolidar la estabilidad macroeconómica y apuntalar el crecimiento.

Caputo viajó acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili , y el secretario de Política Económica, José Luis Daza . En paralelo, el ministro mantiene en agenda una posible reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent .

Antes de reunirse con Georgieva, Caputo fue el principal expositor de una sesión del G20 dedicada al crecimiento económico. Allí sostuvo que la estabilidad macroeconómica constituye la base para alcanzar una recuperación sostenida.

Durante su presentación, el ministro destacó que el gasto público cayó un 30% en términos reales desde diciembre de 2023 y aseguró que el Gobierno apunta a mantener el equilibrio fiscal y cuasifiscal del Banco Central.

También remarcó una reducción de impuestos equivalente a tres puntos del PBI, enmarcada en el proceso de desregulación que lleva adelante la administración de Javier Milei.

Las reformas y las inversiones que destacó el Gobierno

Caputo también repasó las principales reformas impulsadas por la gestión libertaria. Entre ellas mencionó la reforma laboral, que tiene como uno de sus objetivos reducir los niveles de informalidad, y el proyecto que analiza el Congreso para modificar la Carta Orgánica del Banco Central.

Esta última iniciativa busca establecer límites al financiamiento del déficit del Tesoro por parte de la autoridad monetaria.

En materia de inversiones, el ministro puso como ejemplo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según los datos expuestos durante la cumbre, existen proyectos aprobados por alrededor de US$50.000 millones, mientras que otros US$150.000 millones se encuentran bajo evaluación.

Caputo además sostuvo que Argentina podría atravesar un escenario inédito en los últimos años: afirmó que, por primera vez en 16 años, la economía crecerá en términos per cápita, al tiempo que proyectó la continuidad del superávit fiscal y de cuenta corriente.

El regreso de Caputo a la Argentina

La reunión con Georgieva se produjo pocos días después de la visita que la titular del FMI realizó a la Argentina a fines de julio. El contacto entre ambos funcionarios se da en un contexto de seguimiento del programa económico y de las metas acordadas entre el organismo y el Gobierno.

La agenda del G20 continuará este martes con las reuniones preparatorias de ministros de Finanzas y bancos centrales, antes de la cumbre de mandatarios prevista para diciembre en Miami.

Caputo tiene previsto regresar a la Argentina el miércoles, donde participará del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”. Además, el viernes será uno de los oradores de la Convención Anual del IAEF.