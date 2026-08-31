    • 31 de agosto de 2026 - 12:33

    Villarruel vuelve a San Juan: la vicepresidenta llegará este martes tras su inesperada escala en la provincia

    La titular del Senado regresará a San Juan apenas unos meses después de su sorpresivo paso por el aeropuerto de Las Chacritas.

    villarruel-1200x640
    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegará este martes nuevamente a San Juan, en una visita que marcará su regreso a la provincia después de aquella inesperada escala que protagonizó meses atrás, cuando debió modificar su itinerario de regreso a Buenos Aires.

    Leé además

    la justicia de san juan busca cubrir seis cargos clave: cuando abre la inscripcion y que puestos estan en juego

    La Justicia de San Juan busca cubrir seis cargos clave: cuándo abre la inscripción y qué puestos están en juego

    Por Redacción Diario de Cuyo
    madrugada de tension en san martin: un auto choco un gabinete de gas y debieron evacuar una cuadra del barrio

    Madrugada de tensión en San Martín: un auto chocó un gabinete de gas y debieron evacuar una cuadra del barrio

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La presencia de Villarruel tendrá, esta vez, carácter programado. Su llegada se producirá apenas unos días después de una llamativa recorrida que realizó por La Matanza e Ituzaingó, en el conurbano bonaerense, donde mantuvo encuentros con vecinos y empresarios PyMEs sin una convocatoria política formal ni dirigentes locales. La actividad se desarrolló con bajo perfil y un reducido grupo de colaboradores.

    Lo que se sabe a esta hora y que pudo confirmar este diario, es que Villarruel visitará la planta que tiene en San Juan la multinacional ARCOR.

    El desembarco en San Juan también se dará en un momento en el que la vicepresidenta volvió a ocupar el centro de la escena política nacional por sus diferencias con algunos sectores del Gobierno de Javier Milei y por las especulaciones sobre su futuro político. En los últimos meses, distintos análisis comenzaron a ubicarla como una figura con proyección hacia 2027.

    La nueva llegada tendrá como antecedente inmediato aquel episodio que sorprendió a pasajeros y trabajadores del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

    Villarruel había participado de los actos de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza y, al momento de emprender el regreso a Buenos Aires, su comitiva no consiguió disponibilidad de vuelos desde esa provincia. Por ese motivo, se trasladó por vía terrestre hasta San Juan para tomar un vuelo hacia la Capital Federal.

    La vicepresidenta arribó cerca de las 17 al aeropuerto de Las Chacritas y su presencia activó un importante operativo de seguridad, con participación de efectivos de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Bomberos y el Grupo de Acción Motorizada.

    Después de completar los trámites correspondientes, Villarruel abordó el vuelo rumbo a Buenos Aires. Aquella escala no había formado parte de su agenda y terminó convirtiéndose en un llamativo paso de la vicepresidenta por San Juan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Javier Milei volverá a viajar a Chile para reunirse con José Antonio Kast y profundizar su alianza regional. 

    Javier Milei viajará a Chile y se reunirá con José Antonio Kast: la agenda que tendrá el Presidente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Orrego y Karina en la Expo San Juan Minera.-

    ¿Cambiaron los términos para una alianza entre Orrego y Milei de cara al 2027? Los dichos y la percepción

    Por Fernando Ortiz
    El Gobierno de Javier Milei busca terminar de instrumentar el mecanismo previsto en el DNU 681/2026.

    El Gobierno acelera un decreto para expulsar extranjeros por discursos de odio contra Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    diputados argentinos viajan a brasil para recomponer el vinculo tras los cruces entre milei y lula da silva

    Diputados argentinos viajan a Brasil para recomponer el vínculo tras los cruces entre Milei y Lula Da Silva

    Por Redacción Diario de Cuyo