Madrugada de tensión en San Martín: un auto chocó un gabinete de gas y debieron evacuar una cuadra del barrio

El impacto del vehículo contra un gabinete de gas provocó una fuerte llamarada. Ecogas trabajó hasta controlar la pérdida.

Una madrugada de tensión vivieron los vecinos del barrio Caraballo, en La Puntilla, San Martín, luego de que un vehículo impactara contra un gabinete de gas y provocara una explosión, una intensa llamarada y una importante fuga.

El hecho ocurrió entre las 2:30 y las 3 del domingo. Tras el impacto, el fuego se extendió sobre la vereda y comenzó a escapar una gran cantidad de gas, lo que generó temor entre los habitantes de la zona.