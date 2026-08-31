    • 31 de agosto de 2026 - 07:14

    Madrugada de tensión en San Martín: un auto chocó un gabinete de gas y debieron evacuar una cuadra del barrio

    El impacto del vehículo contra un gabinete de gas provocó una fuerte llamarada. Ecogas trabajó hasta controlar la pérdida.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una madrugada de tensión vivieron los vecinos del barrio Caraballo, en La Puntilla, San Martín, luego de que un vehículo impactara contra un gabinete de gas y provocara una explosión, una intensa llamarada y una importante fuga.

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    El hecho ocurrió entre las 2:30 y las 3 del domingo. Tras el impacto, el fuego se extendió sobre la vereda y comenzó a escapar una gran cantidad de gas, lo que generó temor entre los habitantes de la zona.

    Ante el riesgo de una nueva explosión, los vecinos debieron evacuar toda la cuadra y permanecer fuera de sus viviendas durante varias horas. Algunos salieron en plena madrugada y sin abrigo, mientras esperaban que la situación pudiera ser controlada. La emergencia se extendió aproximadamente hasta las 5:15, cuando personal de Ecogas logró intervenir, cerrar la pérdida y asegurar el lugar. Recién entonces los vecinos pudieron regresar a sus casas.

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