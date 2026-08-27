Fernando Cerimedo habló desde la cárcel de Bolivia: "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz"

El consultor político envió un mensaje a la prensa en el que respaldó al presidente boliviano y negó haber tenido autorización para representar a su familia.

Fernando Cerimedo envió este jueves un mensaje desde la cárcel de Bolivia donde está detenido y confirmó que fue “colaborador” del presidente Rodrigo Paz aunque negó tener poder dentro del gobierno. El mensaje que se conoció a través de una carta difundida por sus abogados se conoció un día después de Paz negara que Cerimedo tuviera autorización para representarlo a él, a su gestión o a su familia.

“Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar”, sostuvo Cerimedo, y agregó: “Las mentiras y chismes no constituyen hechos”. Cerimedo negó además haber actuado en nombre del gobierno boliviano y aseguró que nunca participó de “negociados” a nombre del mandatario ni de la primera dama.

El mensaje también traza una lectura política del escándalo: Cerimedo habla de “una situación personal que no pude manejar” -en referencia al ataque a tiros contra Nadia Beller- pero la separa de las acusaciones de corrupción, a las que atribuye un origen en sectores interesados en sostener el “pozo” dejado por “los 20 años del evismo”. Cierra con una promesa: “Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz”.

La carta de Cerimedo llegó después de que Paz rompiera el silencio sobre el escándalo. En un video difundido en redes sociales este miércoles afirmó: “El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”. Y precisó que “nunca hubo un contrato de trabajo, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar con ministros, viceministros, delegados presidenciales”.

Paz reconoció que Cerimedo, al que definió como “un estratega de reconocimiento mundial”, colaboró en su campaña de segunda vuelta y “al inicio del Gobierno”, aunque aclaró que “la constancia o presencia del señor Cerimedo en Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar”. El mandatario también salió a respaldar a su esposa, María Elena Urquidi, alcanzada por versiones sobre el caso: “Tengo una esposa que ha sido intachable, somos familias de valores cristianos, que sigue creyendo en la patria”, dijo, y cuestionó los intentos de dañar su imagen con el argumento de que “el escándalo no es una prueba”.