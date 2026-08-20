    • 20 de agosto de 2026 - 07:59

    Qué dice el parte médico que difundió la exnovia de Fernando Cerimedo tras el intento de femicidio en Bolivia

    La expareja de Fernando Cerimedo difundió el informe de la Clínica de las Américas. Fue operada de urgencia y permanece bajo cuidados intensivos.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nadia Beller continúa internada en una clínica de Santa Cruz de la Sierra luego del violento ataque a tiros que sufrió en Bolivia. La mujer, expareja de Fernando Cerimedo, difundió el parte médico que detalla las lesiones provocadas por los disparos y la intervención quirúrgica a la que debió ser sometida.

    Leé además

    Los policÍas acusados.

    Policías acusados de balear por la espalda a un joven, a un paso del juicio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    pintaron de negro una moto robada para ocultarla, pero la descubrieron en un control

    Pintaron de negro una moto robada para ocultarla, pero la descubrieron en un control

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El informe fue elaborado por la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica de las Américas y señala que Beller presentó múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Entre las zonas afectadas aparecen la mama derecha, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo.

    Una de las lesiones más graves fue una fractura expuesta y conminuta del húmero derecho, provocada por uno de los impactos. Debido a la gravedad de la lesión, los médicos debieron realizar una cirugía de urgencia para reducir y estabilizar la fractura mediante una placa y clavijas provisionales.

    Durante el procedimiento también fueron extraídas dos esquirlas de proyectil. Los estudios radiográficos detectaron además un cuerpo extraño en la región infraclavicular derecha y otra herida de bala en la zona supraclavicular izquierda, aunque en este último caso no se observó compromiso óseo.

    El dato que reveló el parte médico

    El informe también confirmó que Beller cursa un embarazo en una etapa inicial, estimado en aproximadamente entre cuatro y seis semanas. La evaluación ginecológica y una ecografía abdominal no detectaron lesiones en los órganos intraabdominales ni presencia de líquido libre.

    Pese a la gravedad del ataque, el parte señala que la paciente se encuentra lúcida, sin signos de focalidad neurológica y con estabilidad hemodinámica. Además, respira por sus propios medios y no necesita oxígeno suplementario.

    Beller permanece bajo seguimiento médico, especialmente por las lesiones sufridas y por la necesidad de controlar su evolución luego de la intervención quirúrgica.

    Qué se sabe del ataque

    La mujer fue atacada a tiros en Santa Cruz de la Sierra y señaló públicamente a su expareja, Fernando Cerimedo, como presunto responsable de haber enviado a los atacantes. El consultor político fue detenido por las autoridades bolivianas y la investigación busca determinar quiénes participaron del hecho y cuál fue el móvil.

    Mientras avanza la causa judicial, el parte médico permitió conocer con mayor precisión la gravedad de las heridas que sufrió Beller y su evolución después del ataque. Según el informe difundido, si continúa evolucionando favorablemente, los médicos evalúan un posible alta en las próximas 24 a 48 horas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Murió atropellado Luis Alejandro Gómez

    Murió atropellado Luis Alejandro Gómez

    violento ataque en rivadavia: cayo el acusado de balear a un hombre en una discusion por un arma

    Violento ataque en Rivadavia: cayó el acusado de balear a un hombre en una discusión por un arma

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El médico Leonardo Santiago Furlotti (derecha).

    Caso Furlotti: todas las partes impugnaron la sentencia y buscan cambiar el fallo

    El joven desapareció el 10 de abril de 2018.

    A ocho años de su desaparición: Cristian Santos cumpliría 31 años y su familia renovó el pedido de justicia

    Por Redacción Diario de Cuyo