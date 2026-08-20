Qué dice el parte médico que difundió la exnovia de Fernando Cerimedo tras el intento de femicidio en Bolivia

Nadia Beller continúa internada en una clínica de Santa Cruz de la Sierra luego del violento ataque a tiros que sufrió en Bolivia. La mujer, expareja de Fernando Cerimedo, difundió el parte médico que detalla las lesiones provocadas por los disparos y la intervención quirúrgica a la que debió ser sometida.

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El informe fue elaborado por la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica de las Américas y señala que Beller presentó múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Entre las zonas afectadas aparecen la mama derecha, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo .

Una de las lesiones más graves fue una fractura expuesta y conminuta del húmero derecho , provocada por uno de los impactos. Debido a la gravedad de la lesión, los médicos debieron realizar una cirugía de urgencia para reducir y estabilizar la fractura mediante una placa y clavijas provisionales.

Durante el procedimiento también fueron extraídas dos esquirlas de proyectil . Los estudios radiográficos detectaron además un cuerpo extraño en la región infraclavicular derecha y otra herida de bala en la zona supraclavicular izquierda, aunque en este último caso no se observó compromiso óseo.

El informe también confirmó que Beller cursa un embarazo en una etapa inicial , estimado en aproximadamente entre cuatro y seis semanas. La evaluación ginecológica y una ecografía abdominal no detectaron lesiones en los órganos intraabdominales ni presencia de líquido libre.

Pese a la gravedad del ataque, el parte señala que la paciente se encuentra lúcida, sin signos de focalidad neurológica y con estabilidad hemodinámica. Además, respira por sus propios medios y no necesita oxígeno suplementario.

Beller permanece bajo seguimiento médico, especialmente por las lesiones sufridas y por la necesidad de controlar su evolución luego de la intervención quirúrgica.

Qué se sabe del ataque

La mujer fue atacada a tiros en Santa Cruz de la Sierra y señaló públicamente a su expareja, Fernando Cerimedo, como presunto responsable de haber enviado a los atacantes. El consultor político fue detenido por las autoridades bolivianas y la investigación busca determinar quiénes participaron del hecho y cuál fue el móvil.

Mientras avanza la causa judicial, el parte médico permitió conocer con mayor precisión la gravedad de las heridas que sufrió Beller y su evolución después del ataque. Según el informe difundido, si continúa evolucionando favorablemente, los médicos evalúan un posible alta en las próximas 24 a 48 horas.