Violento ataque en Rivadavia: cayó el acusado de balear a un hombre en una discusión por un arma

En un importante despliegue policial realizado este martes por la mañana, personal de la División UFI Genérica logró la detención de un joven de 23 años, de apellido Martín. El sujeto está señalado como el autor del disparo que hirió gravemente a un hombre en la pierna durante una acalorada discusión en el departamento Rivadavia.

El operativo principal tuvo lugar en el Barrio Nuevo Cuyo, donde los investigadores lograron cercar y detener al sospechoso, poniéndolo a disposición de la Justicia.

El violento suceso que desencadenó la investigación policial se registró el pasado 3 de agosto, alrededor de las 19:15 horas, en un descampado ubicado en la intersección de calle República del Líbano y Proyectada.

Según reconstruyeron las fuentes de la investigación, la víctima —un joven de 24 años— se encontraba tomando una cerveza junto a otros dos sujetos. La aparente tranquilidad se rompió cuando uno de los acompañantes comenzó a reclamarle la devolución de un arma de fuego que le había prestado días atrás. Según trascendió, el arma habría quedado olvidada en la casa de un conocido, de apellido Romero.

En medio de la tensa disputa, Martín habría sacado un arma y efectuó un disparo directo a la pierna de la víctima, para luego darse a la fuga rápidamente junto a su cómplice (de apellido Brizuela). Tras el ataque, el herido tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de la lesión.

Allanamientos simultáneos y secuestros

Para dar con los involucrados, la Justicia ordenó una serie de medidas que incluyeron allanamientos en tres viviendas del Barrio Nuevo Cuyo (Rivadavia) y una en el Barrio Ansilta (Rawson).

Durante la requisa en el domicilio del principal detenido (Martín), los efectivos lograron secuestrar una réplica de arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm y un teléfono celular marca Motorola, elementos que ya fueron incorporados al expediente. En paralelo, las autoridades confirmaron que en las casas de los otros involucrados (Brizuela y Romero) no se registraron detenciones ni se hallaron armas de fuego.

Cuál es la situación legal del detenido

Actualmente, el joven agresor se encuentra alojado en los calabozos de la Comisaría 34°, a la estricta espera de la audiencia de formalización donde conocerá los cargos en su contra.

La causa es investigada por la UFI Genérica y fue caratulada bajo delitos de alta gravedad: "Lesiones Graves Agravadas por el Uso de Arma de Fuego y Portación de Arma de Fuego sin la Debida Autorización Legal" (artículos 90, 41 bis y 189 bis del Código Penal).