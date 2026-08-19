Enduro Nacional en Rivadavia: San Juan recibe una nueva fecha clave del motociclismo

Este fin de semana, el departamento de Rivadavia se convertirá en el epicentro del Enduro con la realización de la 7ª y 8ª fecha del Campeonato Argentino, junto a la 2ª y 3ª fecha del certamen sanjuanino. La competencia, organizada por la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER), promete reunir a los mejores pilotos del país en una exigente prueba bajo modalidad FIM.
Rivadavia, sede de motores
La provincia mantiene su posición como un referente indiscutido en el enduro argentino. Esta es la sexta vez consecutiva que San Juan integra el calendario nacional, consolidando escenarios como El Pinar y Punta Tabasco, situados en Rivadavia, como plazas fundamentales. El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia y la fiscalización de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD).
Cronograma de actividades
•12:00 hs – Apertura de paddock - Armado de boxes
•11:00 hs – Reconocimiento de especiales caminando
•11:00 hs – Cierre de paddock
VIERNES 21/08
•08:30 hs – Apertura de paddock - Armado de boxes
•10:00 a 17:00 hs – Inscripciones - Lugar a confirmar
•15:00 a 16:00 hs – Habilitado área de entrenamiento con ambulancia
•18:00 hs – Reunión de pilotos - Lugar a confirmar
SÁBADO 22/08
•08:30 hs – Apertura de parque cerrado
•09:00 hs – Cierre parque cerrado
•09:20 hs – Llamada a la largada
•09:30 hs – Largada de la carrera
•16:30 hs – Entrega de premios solo del Argentino. Aproximadamente
DOMINGO 23/08
•08:00 hs – Apertura de parque cerrado
•08:30 hs – Cierre parque cerrado
•08:50 hs – Llamada a la largada
•09:00 hs – Largada de la carrera
•16:00 hs – Entrega de premios del Argentino.
•16:40 hs – Entrega de premios del Sanjuanino.
Aviso importante: Restricciones de circulación
Para garantizar la seguridad de los pilotos y el correcto desarrollo de la competencia, se ha dispuesto la prohibición total de circular en los siguientes circuitos desde hoy y hasta la finalización de los eventos:
Complejo "El Pinar"
Punta Tabasco
Circuito ASER
Se recomienda a los aficionados y vecinos del departamento evitar el acceso a estos sectores para preservar la marcación y el estado de las trazas de carrera.