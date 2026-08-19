    • 19 de agosto de 2026 - 16:21

    Enduro Nacional en Rivadavia: San Juan recibe una nueva fecha clave del motociclismo

    El mejor motociclismo de enduro del país desembarca en San Juan para un fin de semana a pura adrenalina.

    49398d7f-1ac5-45ab-ad22-008473dfc4eb
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana, el departamento de Rivadavia se convertirá en el epicentro del Enduro con la realización de la 7ª y 8ª fecha del Campeonato Argentino, junto a la 2ª y 3ª fecha del certamen sanjuanino. La competencia, organizada por la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER), promete reunir a los mejores pilotos del país en una exigente prueba bajo modalidad FIM.

    Leé además

    River Plate visita a Independiente de Santa fe: formaciones, horarios y tv. 

    Con una formación inédita, River visita a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tercera. El Campeonato Cuyano pasó por San Juan y en Pocito hizo disputar la tercera fecha de su calendario.

    La tercera fecha del Prokart Cuyano reunió a pilotos de San Juan y Mendoza en Pocito

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Rivadavia, sede de motores

    La provincia mantiene su posición como un referente indiscutido en el enduro argentino. Esta es la sexta vez consecutiva que San Juan integra el calendario nacional, consolidando escenarios como El Pinar y Punta Tabasco, situados en Rivadavia, como plazas fundamentales. El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia y la fiscalización de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD).

    Cronograma de actividades

    JUEVES 20/08

    •12:00 hs – Apertura de paddock - Armado de boxes

    •11:00 hs – Reconocimiento de especiales caminando

    •11:00 hs – Cierre de paddock

    VIERNES 21/08

    •08:30 hs – Apertura de paddock - Armado de boxes

    •10:00 a 17:00 hs – Inscripciones - Lugar a confirmar

    •15:00 a 16:00 hs – Habilitado área de entrenamiento con ambulancia

    •18:00 hs – Reunión de pilotos - Lugar a confirmar

    SÁBADO 22/08

    •08:30 hs – Apertura de parque cerrado

    •09:00 hs – Cierre parque cerrado

    •09:20 hs – Llamada a la largada

    •09:30 hs – Largada de la carrera

    •16:30 hs – Entrega de premios solo del Argentino. Aproximadamente

    DOMINGO 23/08

    •08:00 hs – Apertura de parque cerrado

    •08:30 hs – Cierre parque cerrado

    •08:50 hs – Llamada a la largada

    •09:00 hs – Largada de la carrera

    •16:00 hs – Entrega de premios del Argentino.

    •16:40 hs – Entrega de premios del Sanjuanino.

    Aviso importante: Restricciones de circulación

    Para garantizar la seguridad de los pilotos y el correcto desarrollo de la competencia, se ha dispuesto la prohibición total de circular en los siguientes circuitos desde hoy y hasta la finalización de los eventos:

    Complejo "El Pinar"

    Punta Tabasco

    Circuito ASER

    Se recomienda a los aficionados y vecinos del departamento evitar el acceso a estos sectores para preservar la marcación y el estado de las trazas de carrera.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Destacada. La Escuela de Taekwondo de Barreal fue protagonista en La Rioja con una cosecha impresionante de medallas.

    La Escuela de Taekwondo de Barreal brilló en La Rioja: cosecha de medallas y reconocimiento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Medallas. Los atletas de la Unión Deportiva Caucetera cosecharon varias preseas en el Regional Cuyano en Mendoza.

    Atletas sanjuaninos se destacaron en el Torneo Regional Cuyano de Mendoza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imponente. El majestuoso escenario del San Juan Villicum será epicentro de la primera prueba del Campeonato local de Duatlón.

    El Circuito San Juan Villicum abre el Campeonato Sanjuanino de Duatlón

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Claudio Tapia salió en defensa de los jugadores de la Selección Argentina a un mes de la final del Mundial 2026.

    La dura carta de Chiqui Tapia a un mes de la final: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

    Por Redacción Diario de Cuyo