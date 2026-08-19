Enduro Nacional en Rivadavia: San Juan recibe una nueva fecha clave del motociclismo

El mejor motociclismo de enduro del país desembarca en San Juan para un fin de semana a pura adrenalina.

Este fin de semana, el departamento de Rivadavia se convertirá en el epicentro del Enduro con la realización de la 7ª y 8ª fecha del Campeonato Argentino, junto a la 2ª y 3ª fecha del certamen sanjuanino. La competencia, organizada por la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER), promete reunir a los mejores pilotos del país en una exigente prueba bajo modalidad FIM.

Rivadavia, sede de motores La provincia mantiene su posición como un referente indiscutido en el enduro argentino. Esta es la sexta vez consecutiva que San Juan integra el calendario nacional, consolidando escenarios como El Pinar y Punta Tabasco, situados en Rivadavia, como plazas fundamentales. El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia y la fiscalización de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD).

Cronograma de actividades

JUEVES 20/08

•12:00 hs – Apertura de paddock - Armado de boxes