La Escuela de Taekwondo de Barreal brilló en La Rioja: cosecha de medallas y reconocimiento

La Rioja fue escenario durante el pasado fin de semana de un importante evento de taekwondo que reunió a delegaciones de distintas partes del país. En ese marco, la Escuela de Barreal tuvo una actuación sobresaliente entre el 14 y el 16 de agosto, combinando perfeccionamiento técnico de primer nivel con un impecable desempeño en la competencia.

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Las actividades comenzaron el viernes 14 y sábado 15 de agosto con el Campus Nacional de Taekwondo , un espacio de formación de tres intensas jornadas de entrenamiento dirigidas por Jeo Baeza, técnico de la Selección Argentina . La capacitación resultó sumamente fructífera para el plantel sanjuanino, que pudo ajustar aspectos tácticos y físicos junto a uno de los máximos referentes de la disciplina en el país.

El cierre de la gira tuvo lugar el domingo 16 de agosto con la disputa del Open de La Rioja , donde la delegación encabezada por el profesor Sebastián Flichman no solo arrasó en el medallero, sino que además fue distinguida con el trofeo a la escuela más numerosa del evento, destacando el gran crecimiento de la disciplina en el departamento Calingasta.

En el plano estrictamente competitivo, los atletas barrealinos cosecharon una impresionante cantidad de preseas doradas y plateadas en las distintas categorías de edad y peso:

Felipe Flichman (Infantil)

Olivia Flichman (Precompetitivo)

Jeremías Flichman (Precompetitivo)

Ismael Herrera (Cadetes)

Augusto Herrera (Precompetitivo)

Jared Cerda (Infantil)

Victoriano Flores (Precompetitivo)

Naiara Jofré (Juveniles)

Abel Videla (Juveniles)

Nazareno Campillay (Juveniles)

Francisco Molina (Cadetes)

Medallas de Plata

Renzo Boarini (Infantil)

Pía Montigel (Juveniles)

Cibeles Flores (Infantil)

Nahiara Medina (Cadetes)

Bianca Romero (Infantil)

GRAN PROYECCION

El crecimiento del taekwondo en Barreal cuenta además con el respaldo del Gobierno provincial : dentro del numeroso grupo se encuentran Nazareno Campillay, Naiara Jofré, Nahiara Medina y Pía Montigel , cuatro deportistas que reciben el apoyo de la Secretaría de Deporte de San Juan para potenciar sus carreras.

Asimismo, varios de los atletas barrealinos forman parte de los selectivos provinciales que representarán a San Juan en los compromisos más importantes del calendario nacional e internacional:

Juegos Nacionales Evita : Ismael Herrera y Nahiara Medina.

Juegos Binacionales Cristo Redentor : Naiara Jofré, Pía Montigel, Abel Videla y Nazareno Campillay.

De esta manera, la Escuela de Barreal reafirma su lugar como uno de los grandes semilleros de las artes marciales en la provincia, llevando la bandera sanjuanina a lo más alto en cada escenario que le toca pisar.