En Barreal mejoran los servicios en un sitio clave para el turismo

El municipio de Calingasta instaló iluminación en el parador de Río Los Patos, en la localidad de Barreal.

Barreal suma un nuevo punto de encuentro recuperado para la comunidad y los visitantes. El parador ubicado sobre la calle Huarpes, junto a las costas del Río Los Patos, ya cuenta con una nueva y moderna red de iluminación. Esta obra complementa las mejoras en otro sector de este río destinado al turismo.

Desde el municipio de Calingasta sostuvieron que esta obra de iluminación en el parador transforma de manera sustancial las condiciones del lugar, garantizando mayor seguridad y belleza para disfrutar del paisaje tanto de día como al caer la noche.

Un lugar clave para disfrutar en Barreal El proyecto forma parte de un plan integral de puesta en valor que busca consolidar esta zona como un sitio clave para el descanso, la recreación y el disfrute en familia o con amigos o para disfrutar de las vacaciones. El avance cobra un valor especial al haber sido ejecutado de manera íntegra con fondos de la municipalidad y mano de obra local, optimizando los recursos del departamento para generar un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

Desde la gestión municipal adelantaron que este trabajo es sólo la primera etapa de una intervención más profunda en el sector. Próximamente se continuará con la incorporación de equipamiento urbano, incluyendo la instalación de mesas, bancos y parrilleros. De este modo, se busca ofrecer mejores servicios y comodidades tanto para la comunidad residente como para el flujo de turistas que elije Barreal como destino de descanso.