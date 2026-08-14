Vacunación antigripal: hasta el momento se inmunizó el 74% de la población objetivo en San Juan

Pasaron 5 meses de que inició la campaña de vacunación antigripal en San Juan y los resultados obtenidos hasta el momento generan buenas expectativas. Desde el Programa Provincial de Inmunizaciones informaron que ya se vacunó más del 70% de la población objetivo, y que se espera superar el 95% de vacunados.

Según los datos oficiales, la población objetivo para la vacunación antigripal de este año está conformada por unas 170.000 personas que integran los grupos de riesgo. De este total, se vacunaron 126.000 hasta el momento, representado el 74%.

Cabe recordar que el objetivo de esta campaña de vacunación es reducir las complicaciones, hospitalizaciones y mortalidad causadas por el virus de la influenza, priorizando la inmunización de los grupos de riesgo. La meta es alcanzar o superar el 95% de cobertura en cada sector vulnerable.

Fernanda Paredes , al frente del Programa Provincia de Inmunizaciones, del Ministerio de Salud , dijo que se llegó a este porcentaje porque creció el nivel de vacunación en dos grupos a diferencia de otros años: los miembros de las Fuerzas de Seguridad y el Personal de Salud.

‘Este año no sorprende el porcentaje de las Fuerzas de Seguridad (Policía, Bomberos, Servicio Penitenciario y Gendarmería) que ya se ha vacunado. Es la primera vez que el 90% de esta población ya está inmunizada. Mientras que el 85% del personal de Salud también se vacunó, algo que también nos sorprende para bien’, dijo Paredes.

Revisión semanal para mejorar resultados

La funcionaria agregó que todos los martes se hace una revisión de los avances de la vacunación antigripal para hacer una revisión de dosis aplicadas y determinar qué grupo es el más renegado para analizar propuestas que incentiven a la vacunación o que la acerquen a quienes se les dificulta trasladarse para vacunarse.

‘Hasta ahora, el grupo de personas mayores es el que menos se vacunó. Hasta ahora sólo lo hizo un 45%. Es por eso que estamos atentos a atender a este sector. En forma permanente, por ejemplo, nos comunicamos con la Residencia de Adultos Mayores para conocer si hubo nuevos ingresos y si necesitan la vacuna antigripal’, dijo Paredes.

La responsable del Programa Provincial de Inmunizaciones también agregó que el 80% dl e las embarazadas ya se inmunizó contra la gripe, al igual que el 80% de los bebés menores de 6 meses, lo que también indica resultados positivos.

‘Pese a los buenos resultados, incentivamos al resto de la población objetivo a que se vacune contra la gripe. Lo importante es que hay vacunas disponibles en los más de 200 centros sanitarios de la provincia y que la única contraindicación para no vacunarse es tener fiebre o ser alérgico a algún componente de la vacuna’, sostuvo Paredes.

Paredes recalcó además que la vacunación es clave antes del invierno, pero las dosis seguirán aplicándose a lo largo del año según la circulación del virus en la provincia.

¿Quiénes deben vacunarse?