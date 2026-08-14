La UNSJ firmó un convenio con una empresa local para que estudiantes hagan pasantías en una planta industrial

La Facultad de Ingeniería selló un acuerdo con la empresa H3 que permitirá sumar experiencia laboral a los alumnos de la institución.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) continúa profundizando su vínculo con el sector socio productivo local a través de una nueva alianza estratégica. La Facultad de Ingeniería concretó la firma de un convenio marco de colaboración y un acuerdo específico de pasantías con la consultora G&M y su línea comercial H3, dedicada a la fabricación de hormigones y premoldeados.

El entendimiento no solo abrirá las puertas del mercado laboral para los futuros profesionales, sino que además innovará en la modalidad de enseñanza al trasladar parte de la cursada directamente al ámbito industrial.

Claves del acuerdo: pasantías y clases en la planta de Chimbas Durante la presentación del acuerdo, las autoridades destacaron que la iniciativa está pensada principalmente para los estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería Civil, aunque el convenio marco se extiende a toda la universidad, permitiendo la incorporación de perfiles de otras disciplinas.

Entre los puntos más destacados del proyecto se prevé que la empresa construya una sala especial dentro de su planta ubicada en el departamento Chimbas, diseñada específicamente para que los alumnos puedan cursar allí determinadas materias de su plan de estudio.

“Es muy importante para nosotros colaborar con la educación, desde que los estudiantes vean cómo funciona una empresa, cómo se trabaja y cómo se interactúa con profesionales, operarios y personal de logística”, explicaron desde la firma industrial, detallando además que los estudiantes de ramas administrativas y contables también podrán rotar por las distintas áreas corporativas para completar su formación práctica.