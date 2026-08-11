Los gremios de la UNSJ se suman al paro del 12 de agosto y no habrá actividad

Este miércoles 12 de agosto habrá paro en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) debido a la adhesión de los gremios universitarios a la medida de fuerza nacional. En San Juan, ADICUS y Sidunsj confirmaron un paro total de 24 horas , por lo que los docentes que adhieran no asistirán a sus lugares de trabajo.

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La protesta se enmarca en el reclamo que los sindicatos universitarios vienen sosteniendo por la situación salarial de docentes y no docentes, el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

La medida de fuerza tendrá una duración de 24 horas y afectará el normal desarrollo de las actividades académicas en aquellas cátedras cuyos docentes adhieran al paro.

Los gremios docentes de la UNSJ, ratificaron su participación en la jornada nacional. También existen antecedentes recientes de medidas conjuntas de los gremios universitarios sanjuaninos, entre ellos ADICUS y SIDUNSJ.

Por lo tanto, los estudiantes deberán consultar con cada cátedra si las clases previstas para este miércoles se dictarán o quedarán suspendidas .

El reclamo de los universitarios

La protesta forma parte de un conflicto que se mantiene abierto entre los sindicatos universitarios y el Gobierno nacional. Los gremios reclaman una recomposición de los salarios y mayores recursos para las universidades, mientras cuestionan el cumplimiento de los compromisos vinculados con el financiamiento del sistema universitario.

Desde el Gobierno, en tanto, cuestionaron la medida y la calificaron de "política". Además, señalaron que existe una nueva convocatoria a paritaria con los gremios para el 1 de septiembre.

Así, la UNSJ volverá a tener una jornada marcada por el conflicto universitario nacional, con paro docente durante este miércoles 12 de agosto.