Restauraron un mural de concientización y memoria en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) cuenta con una nueva obra de arte que ya forma parte de su paisaje cotidiano. Se trata de un mural colaborativo realizado por los artistas locales Adriana Guajardo y Pedro Delgado, una creación que rinde homenaje a la historia, rescata la memoria colectiva e invita a la comunidad académica a detenerse y reflexionar en medio del ritmo de las ciencias duras.

IA en las aulas y los desafíos que enfrentan docentes y estudiantes en San Juan, analizado por actores educativos

La iniciativa no es casualidad, sino la reconstrucción y reinterpretación de una pieza artística creada hace más de dos décadas en la misma unidad académica y que, con el tiempo, debió ser removida debido a diversas remodelaciones edilicias.

El proyecto cobró impulso cuando Augusto Núñez, recordando la obra original que Guajardo había realizado años atrás junto a su pareja y colega, Alejandro Sicarrizo (fallecido hace cuatro años), la convocó para volver a darle vida a aquel mensaje pictórico.

Junto al profesor de música y ex alumno del Taller de Dibujo y Pintura de Rectorado, Pedro Delgado, elaboraron un nuevo boceto. La propuesta pasó por los canales formales de la institución: se presentó ante las autoridades de la Facultad de Ingeniería, fue aprobada por el Consejo Directivo y contó con el visto bueno de la decana Andrea Díaz.

"Tuvimos una reunión con la decana y las autoridades, re buena onda. Nos dieron los materiales, el lugar y una predisposición bárbara", destacó Adriana Guajardo en diálogo con este medio. Para la artista, la labor tuvo un profundo sentido afectivo: "Fue un trabajo muy emotivo porque era recordar aquel que hicimos cuando éramos estudiantes con Alejandro, y también un pequeño homenaje a él".

Simbolismo, memoria y arte en las "ciencias duras"

Bajo el lema "Cuando la memoria nos salva", el mural busca mantener viva la reflexión sobre los oscuros años de la dictadura cívico-militar en Argentina, entrelazando el pasado con símbolos de esperanza y luz.

Si bien la obra conserva la figura que representa el golpe de Estado, el concepto evolucionó: la clásica paloma mutó en una figura híbrida entre ave y patria, dotada con cabellera de mujer y los colores de la bandera nacional, contraponiéndose a la oscuridad del periodo dictatorial mediante el uso vibrante del color.

Para los creadores, la ubicación del mural —expuesto las 24 horas a la vista de estudiantes, docentes y transeúntes— busca transformar al público en un espectador activo.

“La idea es que no pasemos de largo diciendo si es bonito o feo, sino que nos tomemos un tiempo para pensar, algo que nos falta en esta época. Que invirtamos tiempo en arte y que sea abierto para todos”, reflexionó Guajardo, valorando especialmente que una facultad enfocada en la tecnología y las ciencias exactas abra sus puertas a las expresiones culturales en su entorno.