    • 20 de septiembre de 2026 - 00:36

    Postergan el Festi Joven por alerta de viento Zonda: cuándo se realizará

    Ante el pronóstico de fuertes ráfagas para este domingo, el Gobierno provincial resolvió reprogramar la jornada para resguardar a los asistentes.

    Postergan el Festi Joven por alerta de viento Zonda: cuándo y dónde se realizará

    Postergan el Festi Joven por alerta de viento Zonda: cuándo y dónde se realizará

    Foto:

    (Gentileza)

    El Gobierno de San Juan anunció la reprogramación del Festi Joven, el evento que estaba previsto para realizarse este domingo 20 de septiembre.

    Leé además

    por el viento zonda, reprogramaron la fiesta del esparrago y el alcaucil en rawson

    Por el viento Zonda, reprogramaron la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil en Rawson
    Prevén viento Zonda en San Juan: ¿para cuándo?

    Alerta amarilla por viento Zonda en San Juan: cuándo llegarán las ráfagas más fuertes y cuánto subirá la temperatura

    La decisión se tomó a raíz del alerta meteorológico vigente por viento Zonda y la posibilidad de que se registren fuertes ráfagas durante el desarrollo de la jornada.

    Según informaron desde las autoridades provinciales, la modificación del calendario responde estrictamente a la necesidad de priorizar el cuidado y la seguridad de las personas que asistan al encuentro, en función de las inclemencias del tiempo pronosticadas.

    De esta manera, el festival mantendrá su propuesta original, así como la locación y el horario fijados desde un principio, pero pasará a realizarse el lunes 21 de septiembre.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Calor en San Juan. 

    San Juan tendrá un sábado caluroso y con viento Zonda: la máxima llegará a 31°C

    llega la primavera con calor y viento: anticipan una maxima de 30°c y rafagas de hasta 69 km/h para este domingo

    Llega la primavera con calor y viento: anticipan una máxima de 30°C y ráfagas de hasta 69 km/h para este domingo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la provincia se ubico entre las mas calurosas del pais y aun rige el alerta

    La provincia se ubicó entre las más calurosas del país y aún rige el alerta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    prevencion ante crecientes: avanzan con obras clave de mantenimiento en el dique soldano

    Prevención ante crecientes: avanzan con obras clave de mantenimiento en el Dique Soldano

    Por Redacción Diario de Cuyo