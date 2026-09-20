Postergan el Festi Joven por alerta de viento Zonda: cuándo se realizará

Ante el pronóstico de fuertes ráfagas para este domingo, el Gobierno provincial resolvió reprogramar la jornada para resguardar a los asistentes.

Postergan el Festi Joven por alerta de viento Zonda: cuándo y dónde se realizará

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El Gobierno de San Juan anunció la reprogramación del Festi Joven, el evento que estaba previsto para realizarse este domingo 20 de septiembre.

La decisión se tomó a raíz del alerta meteorológico vigente por viento Zonda y la posibilidad de que se registren fuertes ráfagas durante el desarrollo de la jornada.

Según informaron desde las autoridades provinciales, la modificación del calendario responde estrictamente a la necesidad de priorizar el cuidado y la seguridad de las personas que asistan al encuentro, en función de las inclemencias del tiempo pronosticadas.