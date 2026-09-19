Prevención ante crecientes: avanzan con obras clave de mantenimiento en el Dique Soldano

En el marco del COPRE (Consejo Provincial de Prevención y Mitigación de Emergencias), el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía puso en marcha un importante operativo de mantenimiento integral en el Dique Soldano, ubicado en la zona de la Quebrada de Zonda. Las tareas incluyen trabajos de limpieza, descolmatación, encauzamiento y protección de márgenes con el objetivo central de optimizar la conducción de los caudales y mitigar riesgos de cara a la temporada de mayores crecientes.

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Las intervenciones apuntan de forma directa a reducir la vulnerabilidad frente a eventuales crecidas aluvionales, protegiendo las zonas pobladas, los sectores productivos y la traza de los caminos viales de la región frente a escenarios de alto caudal hídrico.

El Dique Soldano no es sólo una infraestructura de contención, sino una pieza con más de un siglo de historia en la geografía sanjuanina. Sus antecedentes se remontan a 1869, cuando se levantó una primera defensa de mampostería para frenar las aguas provenientes de Los Colorados, la cual terminó siendo arrasada por un aluvión en 1895.

Años más tarde, entre 1904 y 1905, se materializó la construcción del dique actual bajo el diseño del ingeniero civil Ferruccio A. Soldano, rindiendo honor a su apellido. Posteriormente, en 1979, el complejo sumó elementos complementarios de seguridad, tales como un dique lateral, un túnel de descarga y la canalización del Estero de Zonda, optimizando su respuesta ante crecidas extraordinarias. Tras un prolongado periodo sin intervenciones de gran escala, el Gobierno provincial retomó ahora los trabajos de fondo para garantizar su operatividad.

Las tareas técnicas operan sobre la recuperación de la capacidad hidráulica y las condiciones de escurrimiento ante los meses de mayor actividad aluvional proveniente de la alta montaña. El despliegue se concentra en reducir la velocidad y presión del agua, además de disminuir el arrastre de sedimentos y material grueso.

En paralelo, se consolida el fortalecimiento de los márgenes para asegurar un encauzamiento seguro y se programaron tareas específicas de mantenimiento sobre la compuerta del dique, optimizando el manejo del recurso hídrico.

El sistema asociado al Dique Soldano cumple una función logística estratégica: conduce los aportes hacia el Estero de Zonda para su posterior acople al sistema hídrico que abastece al Gran San Juan, vinculándose directamente con la red que administra el Departamento de Hidráulica hacia el Dique Partidor San Emiliano.

Plan preventivo y mitigación de riesgos

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que estas tareas forman parte de un plan preventivo articulado a través del COPRE, destinado a anticipar escenarios críticos y fortalecer la respuesta institucional ante emergencias. No obstante, remarcaron que se trata de una obra estructural de mitigación orientada a minimizar el impacto de las crecientes, en el marco de la vulnerabilidad hídrica histórica que afronta la provincia.