    • 19 de septiembre de 2026 - 16:28

    Primavera con conciencia: piden cuidar los parques y diques ante la masiva llegada de jóvenes este domingo

    Ante la masiva concentración prevista para este domingo en el Parque de Mayo por el Festi Joven 2026, el Gobierno lanzó un fuerte pedido a la comunidad para preservar los espacios públicos y los diques provinciales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    ¡Llamado a la conciencia: piden cuidar los espacios verdes ante la masiva llegada del Festi Joven 2026 este domingo!

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    Llega la primavera y San Juan se prepara para vivir una jornada a puro color y música este domingo 20 de septiembre con el esperado Festi Joven 2026 en el Parque de Mayo. Sin embargo, ante la masiva concentración de jóvenes, estudiantes y familias que coparán los distintos sectores del pulmón verde con tres escenarios y propuestas recreativas, las autoridades lanzaron un fuerte llamado a la comunidad: disfrutar y celebrar debe ir de la mano del compromiso y el cuidado de los espacios públicos.

    Disfrutar y cuidar, una responsabilidad compartida

    Los parques y paseos de la provincia son puntos de encuentro que se disfrutan a lo largo de todo el año. Aunque el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía —a través de la Dirección de Espacios Verdes— realiza tareas permanentes de conservación y mantenimiento, la preservación depende directamente de quienes los transitan durante los festejos.

    Desde el área recordaron que pequeñas acciones marcan la gran diferencia para mantener el predio en condiciones:

    • Higiene urbana: Utilizar siempre los cestos de basura instalados en el predio para no arrojar residuos en el césped.
    • Cuidado de la flora: Respetar los espacios verdes, cuidando el césped, las plantas y los árboles que embellecen el lugar.
    • Protección del mobiliario: Preservar los juegos infantiles, las luminarias y los elementos de uso común.
    • Convivencia: Respetar los sectores delimitados para cada actividad y seguir las indicaciones del personal organizador.

    Los diques también en la mira del cuidado ambiental

    El llamado de atención no se limita solo a la Ciudad. Con el buen clima de la estación, los espejos de agua como el Dique de Ullum y el Dique Punta Negra también se convierten en los destinos más elegidos para compartir al aire libre.

    Al tratarse de entornos naturales que combinan la recreación con ecosistemas frágiles, se solicita enfáticamente a los visitantes permanecer en las zonas habilitadas, evitar dejar basura, proteger la vegetación autóctona y prevenir cualquier acción que perjudique la flora, la fauna y el agua.

    La primavera es una oportunidad única para encontrarnos y celebrar, pero cuidar los espacios verdes y diques de San Juan es una responsabilidad compartida que garantiza que sigan intactos para el disfrute de todos.

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