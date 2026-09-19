Primavera con conciencia: piden cuidar los parques y diques ante la masiva llegada de jóvenes este domingo

¡Llamado a la conciencia: piden cuidar los espacios verdes ante la masiva llegada del Festi Joven 2026 este domingo!
Ante la masiva concentración prevista para este domingo en el Parque de Mayo por el Festi Joven 2026, el Gobierno lanzó un fuerte pedido a la comunidad para preservar los espacios públicos y los diques provinciales.
¡Llamado a la conciencia: piden cuidar los espacios verdes ante la masiva llegada del Festi Joven 2026 este domingo!
Llega la primavera y San Juan se prepara para vivir una jornada a puro color y música este domingo 20 de septiembre con el esperado Festi Joven 2026 en el Parque de Mayo. Sin embargo, ante la masiva concentración de jóvenes, estudiantes y familias que coparán los distintos sectores del pulmón verde con tres escenarios y propuestas recreativas, las autoridades lanzaron un fuerte llamado a la comunidad: disfrutar y celebrar debe ir de la mano del compromiso y el cuidado de los espacios públicos.
Los parques y paseos de la provincia son puntos de encuentro que se disfrutan a lo largo de todo el año. Aunque el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía —a través de la Dirección de Espacios Verdes— realiza tareas permanentes de conservación y mantenimiento, la preservación depende directamente de quienes los transitan durante los festejos.
Desde el área recordaron que pequeñas acciones marcan la gran diferencia para mantener el predio en condiciones:
El llamado de atención no se limita solo a la Ciudad. Con el buen clima de la estación, los espejos de agua como el Dique de Ullum y el Dique Punta Negra también se convierten en los destinos más elegidos para compartir al aire libre.
Al tratarse de entornos naturales que combinan la recreación con ecosistemas frágiles, se solicita enfáticamente a los visitantes permanecer en las zonas habilitadas, evitar dejar basura, proteger la vegetación autóctona y prevenir cualquier acción que perjudique la flora, la fauna y el agua.
La primavera es una oportunidad única para encontrarnos y celebrar, pero cuidar los espacios verdes y diques de San Juan es una responsabilidad compartida que garantiza que sigan intactos para el disfrute de todos.