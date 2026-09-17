Iglesia recibirá la primavera con un gran picnic show que combina talento, música y conciencia ambiental

Además de los festejos que se realizarán el 21 de septiembre, el municipio de Iglesia organizó más actividades por el cambio de estación.

Iglesia se prepara para celebrar a lo grande la llegada de la primavera como hace cada año.

Iglesia se viste de fiesta para dar la bienvenida a la primavera y celebrar el Día del Estudiante. La cita será este lunes 21 de septiembre a partir de las 12 en las instalaciones del Club Sportivo Iglesia, en una jornada pensada para reunir a toda la comunidad en torno a la música, la creatividad y la concientización ecológica.

El encuentro, planteado bajo el formato de "picnic show", promete una amplia variedad de actividades recreativas diseñadas para todas las edades. La animación general del evento estará a cargo de Rodrigo Aporta, quien conducirá las diferentes dinámicas programadas para la tarde.

Creatividad, reciclaje y talento en Iglesia Uno de los ejes centrales de la convocatoria radica en el incentivo del cuidado del medio ambiente y la expresión artística. Entre las propuestas destacadas figura el concurso al mejor disfraz reciclado, una iniciativa que invita a los asistentes a confeccionar atuendos creativos utilizando materiales reutilizables del hogar, premiando las ideas más originales.

Asimismo, los jóvenes y vecinos tendrán la oportunidad de subir al escenario en el certamen de talentos local, una plataforma destinada a exhibir las habilidades artísticas y culturales del departamento. La agenda de entretenimiento se completará con una fiesta de espuma y diversos juegos recreativos de integración.

Cierre musical en vivo El broche de oro para el festival estará a cargo de la oferta musical. La banda local El Legado ofrecerá un espectáculo en vivo con su repertorio de canciones, mientras que la pista de baile quedará bajo la conducción de DJ Willy ADN, encargado de musicalizar el cierre de la jornada.