Proveedores de Iglesia alcanzan un hito en su desarrollo junto a Veladero

Transportes Juan Murúa y La Vicuña participan del traslado de componentes de una Komatsu PC2000 desde Rosario, un salto en la complejidad de sus servicios.

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En el marco del Día de la Industria Sanjuanina, Transportes Juan Murúa y La Vicuña, dos empresas de Rodeo, departamento Iglesia, participan por primera vez en el traslado de componentes de una Komatsu PC2000 desde Rosario, hacia Veladero, alcanzando un nuevo hito en su desarrollo como proveedores locales.

La Komatsu PC2000 es una excavadora hidráulica de gran porte utilizada en operaciones de minería de superficie. Por sus dimensiones, sus componentes requieren equipamiento y capacidades logísticas específicas para su traslado, lo que representa un salto en la complejidad de los servicios asumidos por ambas empresas.

La participación de Juan Murúa y La Vicuña es parte de un proceso de crecimiento sostenido. Ambas comenzaron hace 5 años en Veladero realizando movimientos de carga general, inicialmente con equipos alquilados, y con el tiempo fueron incorporando experiencia, equipamiento propio y nuevos servicios. Ese desarrollo les permitió ser convocadas para este operativo por Crane Worldwide Logistics, operador logístico de Veladero, que las contrató para participar del traslado de la PC2000.

Hoy, por primera vez, ambas empresas participan en el traslado de componentes pesados y estructuras sobredimensionadas, ampliando el tipo de operaciones que están en condiciones de realizar. Daniel Puga, Supervisor de Logística de Veladero, destacó el trabajo realizado para acompañar el crecimiento de estos proveedores locales: “Este traslado representa un hito y es resultado del trabajo conjunto entre Logística y Desarrollo Sustentable para impulsar el desarrollo de proveedores locales. Para ambas empresas es la primera vez que participan de un convoy de equipos pesados hacia Veladero. Son empresas de Iglesia, con base operativa en Rodeo, y este paso refleja el crecimiento de sus capacidades.”

Para Juan Murúa, este nuevo desafío también demuestra las posibilidades de crecimiento para las empresas de la comunidad: “Yo le diría a la gente de Iglesia, que se puede. Se puede con constancia. Es difícil, pero se aprende mucho. Creo que lo estamos demostrando: la minera confió en nosotros, estamos dando el paso y demostrando que la gente de comunidades logra el objetivo”.