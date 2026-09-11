Finlandia pone la mira en la minería local y analiza el potencial del proyecto de cobre Los Azules

La minería argentina atraviesa una etapa de fuerte interés internacional y Finlandia busca profundizar su vínculo con uno de los sectores que concentra mayores expectativas de inversión. En ese escenario, la provincia de San Juan se posiciona como uno de los grandes atractivos del mapa minero nacional, acaparando el centro de la escena en el próximo webinar internacional organizado por la Embajada de Finlandia en Buenos Aires, Mining Finland y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

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El encuentro, denominado “A Strong Tailwind Is Driving Argentina’s Mining Sector” (Un fuerte viento a favor impulsa al sector minero argentino), se realizará el próximo 15 de septiembre, con transmisión en inglés dirigida a inversores y proveedores tecnológicos globales. La convocatoria destaca el nuevo escenario normativo para las inversiones —con el RIGI como puntal— y el avance de proyectos de litio, oro, plata y, muy especialmente, de cobre.

El programa del evento tendrá un marcado acento sanjuanino al poner el foco en uno de los proyectos de cobre más avanzados del país: Los Azules.

La exposición sobre el mega yacimiento estará a cargo de Miguel Gil Pugliese, Engineering Manager de McEwen Copper, quien detallará los avances del proyecto desde la perspectiva de un desarrollo de cobre avanzado. Cabe destacar que Los Azules ya cuenta con su estudio de factibilidad completado y proyecta una vida útil inicial de 21 años, con una producción estimada de 148.200 toneladas anuales de cátodos de cobre, además de un enorme potencial de expansión mediante tecnologías de lixiviación.

El interés de Finlandia por el ecosistema minero local no se limita a los grandes yacimientos, sino también a toda la cadena de proveedores y servicios. En esa línea, otro de los puntos fuertes del webinar será la presentación de Gabriel Peroni, Business Development Manager de Metso Argentina, bajo el título "Local presence to secure long term commitment in Argentina".

La participación de la firma finlandesa llega en un momento clave: durante este 2026, Metso abrió una nueva oficina en San Juan para potenciar sus capacidades de servicio, soporte técnico y desarrollo de talento local de cara a la próxima generación de proyectos mineros. La compañía ya trabaja con más de 15 proveedores argentinos y busca consolidar su presencia en suelo sanjuanino.

Una vidriera para la nueva minería

El evento estará abierto por el embajador de Finlandia en Buenos Aires, Veikko Kiljunen, y contará con la disertación de la presidenta de la CAEM, Alejandra Cardona, quien expondrá sobre el panorama general de la industria y las oportunidades de negocios en el país.

De esta manera, el webinar funcionará como una plataforma estratégica para conectar la tecnología, la eficiencia energética y la innovación finlandesa con el potencial geológico de la minería metalífera argentina, donde San Juan asoma como un actor fundamental para la nueva etapa productiva.