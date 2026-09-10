Minería, empleo y proveedores: la Cámara Minera y Banco Santander firman un acuerdo de cooperación

Este acuerdo entre la Cámara Minera y la entidad bancaria está orientado a acompañar el crecimiento sostenible de la cadena de valor de la minería.

La Cámara Minera de San Juan y el Banco Santander firmaron un acuerdo de colaboración.

La Cámara Minera de San Juan y Banco Santander firmaron un convenio marco de cooperación y asistencia destinado a promover iniciativas vinculadas al desarrollo de la actividad minera, la educación financiera, la capacitación, la empleabilidad, el emprendedurismo en San Juan.

Desde la Cámara Minera informaron que el acuerdo contempla acciones institucionales, comerciales, educativas, sociales y financieras, con iniciativas destinadas a fortalecer las capacidades locales y generar herramientas para los distintos actores vinculados al sector.

Algunos puntos del acuerdo de la Cámara Minera Entre las acciones previstas se incluyen la conformación de mesas de trabajo, espacios de coordinación y encuentros sectoriales, además de programas de educación financiera, capacitación, empleabilidad y emprendedurismo. También se impulsarán iniciativas para fortalecer a los proveedores locales y analizar alternativas comerciales y financieras que contribuyan al desarrollo de la actividad y respondan a las necesidades de su entramado productivo.