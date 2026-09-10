Minería, empleo y proveedores: la Cámara Minera y Banco Santander firman un acuerdo de cooperación

La Cámara Minera de San Juan y Banco Santander firmaron un convenio marco de cooperación y asistencia destinado a promover iniciativas vinculadas al desarrollo de la actividad minera, la educación financiera, la capacitación, la empleabilidad, el emprendedurismo en San Juan.
Desde la Cámara Minera informaron que el acuerdo contempla acciones institucionales, comerciales, educativas, sociales y financieras, con iniciativas destinadas a fortalecer las capacidades locales y generar herramientas para los distintos actores vinculados al sector.
Algunos puntos del acuerdo de la Cámara Minera
Entre las acciones previstas se incluyen la conformación de mesas de trabajo, espacios de coordinación y encuentros sectoriales, además de programas de educación financiera, capacitación, empleabilidad y emprendedurismo. También se impulsarán iniciativas para fortalecer a los proveedores locales y analizar alternativas comerciales y financieras que contribuyan al desarrollo de la actividad y respondan a las necesidades de su entramado productivo.
La firma estuvo a cargo del presidente de la Cámara Minera de San Juan, José Luis Morea, y del CEO de Santander Argentina, Alejandro Butti. Por parte de la Cámara Minera de San Juan y del sector minero participaron Marcos Conca, gerente de Asuntos Corporativos de Barrick; Rodolfo Ovalles, Gerente Legal y de Asuntos Institucionales en Proyecto Los Azules, Mcewen Copper; Gabriel Corvo, CEO y Gerente General de Minas Argentinas; y Sandra Barceló, directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan. Por parte de Banco Santander estuvieron presentes Analia Balladores, head Comercial Zonal; Omar Yacir, Mining & Energy Business Manager; Constanza Bruno, Corporate & Investment Banking (SCIB) - Natural Resources; y Martin Chebble, líder zonal pyme.