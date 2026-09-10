    • 10 de septiembre de 2026 - 11:57

    Los Azules se suma a la agenda cultural de San Juan con apoyo a tres instituciones emblemáticas

    El proyecto minero firmó acuerdos con el Museo Franklin Rawson, el Teatro del Bicentenario y el Mozarteum para acompañar sus actividades.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El proyecto Los Azules profundizó su vínculo con la cultura de San Juan a través de acuerdos de colaboración con tres instituciones de referencia: el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, el Teatro del Bicentenario y el Mozarteum Argentino–Filial San Juan. Las alianzas contemplan el acompañamiento de sus propuestas durante 2026 y buscan ampliar el acceso a distintas expresiones artísticas.

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    La iniciativa forma parte de una estrategia de vinculación con distintos sectores de la comunidad sanjuanina, con el objetivo de fortalecer programas culturales, generar espacios de encuentro y acercar nuevas propuestas a públicos diversos.

    Con el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Los Azules acompañará la programación pública prevista para la temporada 2026 y la iniciativa artística “Pulso del Cobre”, una propuesta que establece un vínculo entre la actividad minera y las expresiones artísticas.

    El acuerdo apunta además a sostener la llegada de las actividades culturales a distintos sectores de la sociedad, promoviendo espacios de participación y encuentro alrededor del arte.

    Por otra parte, Los Azules se incorporó al Programa Anual de Sponsors 2026 del Teatro del Bicentenario, mediante un aporte destinado a acompañar la continuidad de su temporada. El convenio combina el respaldo institucional con beneficios culturales para la comunidad.

    El proyecto también contribuirá a la sostenibilidad de la programación del Mozarteum Argentino–Filial San Juan, con la intención de ampliar su impacto cultural, educativo y comunitario.

    A través de estas tres alianzas, Los Azules busca acompañar instituciones que forman parte de la agenda cultural de la provincia y contribuir a la continuidad de sus programas durante 2026.

    La propuesta contempla además la posibilidad de acercar distintas expresiones artísticas a públicos que se encuentran fuera de los principales centros urbanos, con especial atención a Calingasta, departamento vinculado al desarrollo del proyecto minero.

    De esta manera, la compañía procura ampliar su presencia en la comunidad sanjuanina mediante acciones que exceden el ámbito productivo y apuntan a generar vínculos con instituciones y espacios representativos de la cultura provincial.

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