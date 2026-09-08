Argentina Mining Norte 2026 coronó una edición histórica: balances, premios y el rol clave de la minería

Finalizó oficialmente una nueva edición de Argentina Mining Norte 2026, consolidándose como uno de los eventos más trascendentes de la industria minera nacional e internacional. Tras tres intensas jornadas de exposiciones, conferencias y rondas comerciales en la provincia de Salta, la organización dio a conocer el balance oficial de un encuentro que superó ampliamente todas las expectativas previas.

Cuyo Minero en Salta: abrió Argentina Mining con récord de convocatoria y el cobre en la mira

Ricardo Martínez y el proyecto Los Azules fueron reconocidos a nivel nacional

Desde el corazón del evento, Cuyo Minero formó parte activa, realizando una cobertura exclusiva y detallada sobre el impacto, los debates clave en torno al cobre y el litio, y el protagonismo de los referentes de la región cuyana en los premios más importantes del sector.

Durante Argentina Mining Norte 2026 también se realizó la entrega de los Premios Argentina Mining 2026, que distinguieron a profesionales, empresas, proveedores e instituciones por su trayectoria y aporte al desarrollo de la actividad.

Entre los reconocimientos se destacó el premio a Mujer Destacada en Minería , que fue otorgado a Graciela Keskiskian. En tanto, Susana Figueroa recibió la distinción como Profesional Destacada.

El reconocimiento a Proveedor Minero Destacado fue para Wichi Toledo, mientras que McEwen / Proyecto Los Azules fue distinguido como Empresa Minera Destacada en Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Por su parte, Ricardo Martínez recibió el Premio “Nivaldo Rojas” al Explorador Destacado. Ayelén Biurrun, de AbraSilver, fue reconocida con el Premio “Johannes Boon” al Relacionista Comunitario Destacado.

En el ámbito educativo, la Universidad Católica de Salta (UCASAL) recibió el reconocimiento por su compromiso con la educación de las comunidades de la Puna.

Un balance con números récord

Los datos cuantitativos de esta edición reflejan el crecimiento exponencial que atraviesa la actividad minera en el país:

Convocatoria histórica: Más de 12.200 personas recorrieron el predio durante las tres jornadas, batiendo marcas de asistencia.

Exposición y marcas: Participaron más de 130 sponsors y 270 expositores, distribuidos en una superficie superior a los 9.000 metros cuadrados.

Agenda académica y técnica: Se llevaron adelante 65 paneles y conferencias, que contaron con la destacada disertación de 81 especialistas.

Negocios en marcha: El sector comercial tuvo un pulso dinámico con más de 1.500 reuniones concretadas en la Ronda de Negocios, vinculando de manera directa a operadoras mineras y proveedores de bienes y servicios.

El encuentro contó además con la presencia de importantes autoridades políticas e institucionales, entre ellas el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; el ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión; el secretario de Minería, Gustavo Carrizo; y el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Ricardo Thiem, junto a referentes provinciales y nacionales.