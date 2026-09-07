Descargá la edición de septiembre de Cuyo Minero

La minería atraviesa una etapa de fuerte expectativa en Cuyo, impulsada por la demanda internacional de minerales críticos y por proyectos de gran escala. Esta nueva edición del suplemento Cuyo Minero, que publica Diario de Cuyo y Los Andes, reúne cifras que permiten dimensionar el impacto económico que podría tener esta actividad en San Juan y las oportunidades para Mendoza.
Uno de los principales focos está puesto en Vicuña, el proyecto que reúne Josemaría y Filo del Sol. Según la evaluación económica preliminar, durante sus primeros diez años de facturación podría generar ventas por US$ 51.066 millones de cobre, oro y plata.
A partir de esas proyecciones y del acuerdo firmado con San Juan, se calcula que la provincia podría recibir casi US$ 2.000 millones entre 2030 y 2039, mediante regalías y un fideicomiso. A esto se suman US$ 250 millones que la empresa aportará antes del inicio de la producción para obras de infraestructura.
Cobre y litio, en el centro de la demanda mundial
El escenario regional se explica también por una transformación global. William Husband, responsable global de Metales y Minería de Citi, señaló que el mundo necesitaría alrededor de US$ 1,65 billones en inversiones durante los próximos nueve años para satisfacer la demanda prevista de minerales críticos. De ese monto, unos US$ 780.000 millones corresponderían al cobre y US$ 340.000 millones al litio.
América Latina tiene una posición estratégica: concentra alrededor del 40% de la producción mundial de cobre, mientras Argentina cuenta con recursos importantes de cobre y litio todavía poco desarrollados. El desafío no pasa solamente por disponer de recursos, sino por conseguir capital, infraestructura y tecnología para ponerlos en producción.
El impacto también alcanza a Mendoza
En ese escenario, San Juan aparece como uno de los principales polos cupríferos de la región. El especialista Ricardo Martínez estimó que los grandes proyectos de la provincia demandarían cerca de US$ 31.000 millones de inversión y que, una vez en producción, seis proyectos podrían superar los US$ 48.000 millones de facturación anual.
Para Mendoza, uno de los movimientos más relevantes ocurre en Malargüe. Kobrea prepara nuevas perforaciones en El Destino, después de haber confirmado mineralización de cobre, oro, molibdeno y plata en El Perdido. Además, BHP Metals Exploration aportará US$ 3 millones inicialmente y financiará al menos US$ 5 millones de exploración durante dos años. La alianza alcanza siete proyectos de Kobrea que abarcan más de 733 km² en el Distrito Minero Occidental.
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