Descargá la edición de septiembre de Cuyo Minero

Cobre, litio, grandes proyectos y exploración marcan una nueva etapa para la minería regional, con oportunidades para San Juan y Mendoza.

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La minería atraviesa una etapa de fuerte expectativa en Cuyo, impulsada por la demanda internacional de minerales críticos y por proyectos de gran escala. Esta nueva edición del suplemento Cuyo Minero, que publica Diario de Cuyo y Los Andes, reúne cifras que permiten dimensionar el impacto económico que podría tener esta actividad en San Juan y las oportunidades para Mendoza.

Uno de los principales focos está puesto en Vicuña, el proyecto que reúne Josemaría y Filo del Sol. Según la evaluación económica preliminar, durante sus primeros diez años de facturación podría generar ventas por US$ 51.066 millones de cobre, oro y plata.

A partir de esas proyecciones y del acuerdo firmado con San Juan, se calcula que la provincia podría recibir casi US$ 2.000 millones entre 2030 y 2039, mediante regalías y un fideicomiso. A esto se suman US$ 250 millones que la empresa aportará antes del inicio de la producción para obras de infraestructura.

Cobre y litio, en el centro de la demanda mundial El escenario regional se explica también por una transformación global. William Husband, responsable global de Metales y Minería de Citi, señaló que el mundo necesitaría alrededor de US$ 1,65 billones en inversiones durante los próximos nueve años para satisfacer la demanda prevista de minerales críticos. De ese monto, unos US$ 780.000 millones corresponderían al cobre y US$ 340.000 millones al litio.

América Latina tiene una posición estratégica: concentra alrededor del 40% de la producción mundial de cobre, mientras Argentina cuenta con recursos importantes de cobre y litio todavía poco desarrollados. El desafío no pasa solamente por disponer de recursos, sino por conseguir capital, infraestructura y tecnología para ponerlos en producción.