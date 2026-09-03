San Juan se mostró ante inversores extranjeros como protagonista en minerales críticos

San Juan volvió a mostrar su perfil minero ante representantes del sector público y privado de Estados Unidos y Argentina. El gobernador Marcelo Orrego participó este jueves del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, donde presentó a la provincia como una de las principales protagonistas del país en la producción futura de cobre y otros recursos estratégicos.

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El encuentro se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a referentes vinculados con la minería, las inversiones y la transición energética. La actividad fue organizada por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

El gobernador sanjuanino compartió un panel con sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Jujuy, Carlos Sadir. La mesa fue moderada por Alejandro Díaz, director ejecutivo de AmCham Argentina.

Durante su exposición, Orrego repasó las condiciones que, según planteó, posicionan a San Juan como un destino atractivo para las grandes inversiones mineras. Entre ellas mencionó la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal, el desarrollo de proyectos de exploración y las obras de infraestructura que la provincia impulsa con recursos propios y mediante acuerdos con el sector privado.

Al referirse a las características geográficas de San Juan y al vínculo de la provincia con la actividad minera, sostuvo que el territorio tiene un 83% de superficie montañosa, un 14% de desierto y apenas un 3% cultivable.

“Los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.

El cobre, en el centro de la estrategia

Uno de los ejes de la presentación fue el papel que tendrá el cobre frente al crecimiento de la electromovilidad, la inteligencia artificial y la demanda mundial de energía.

Orrego remarcó que el cobre es considerado un mineral crítico y estratégico debido a su importancia como conductor eléctrico y a las dificultades que existen para incrementar la oferta al mismo ritmo que crece la demanda internacional.

En ese contexto, destacó que seis de los diez proyectos de cobre más importantes de Argentina que se encuentran en una etapa avanzada de exploración están ubicados en San Juan.

De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, esos proyectos contemplan inversiones potenciales superiores a los 30.000 millones de dólares.

San Juan busca atraer más inversiones

Otro de los puntos abordados durante el foro fue la situación fiscal y las herramientas destinadas a generar condiciones favorables para los inversores.

Orrego destacó el orden de las cuentas provinciales y aseguró que San Juan se encuentra entre las provincias que mantienen superávit fiscal. También puso en valor la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las medidas de alivio impositivo implementadas a nivel provincial.

En ese sentido, afirmó que San Juan recibió anuncios de inversiones por más de 33.000 millones de dólares vinculados al RIGI y señaló que la provincia es la que concentra la mayor cantidad de proyectos mineros incluidos en ese régimen.

Para el gobernador, esas condiciones permiten reforzar la previsibilidad y la confianza necesarias para captar capitales destinados al desarrollo de grandes proyectos.

Infraestructura, el próximo desafío

Orrego también planteó que el crecimiento de la minería demandará una infraestructura acorde con la magnitud de las inversiones proyectadas.

Entre las necesidades mencionó nuevas redes de transporte eléctrico, corredores viales y ferroviarios, infraestructura para el abastecimiento de agua, viviendas y planificación urbana.

“Estas no son obras de apoyo, son la condición para que los proyectos existan”, sostuvo el gobernador, al remarcar que el desarrollo minero debe estar acompañado por inversiones que permitan a San Juan y al país responder a la creciente demanda internacional de minerales críticos.

Sobre el final de su exposición, Orrego apeló a una de las frases que suele utilizar para referirse a la gestión y a la relación con el sector privado: “La confianza se gana en gramos y se pierde en kilos”.

Con ese concepto, el gobernador buscó remarcar que la previsibilidad y la confianza serán factores centrales para que San Juan pueda aprovechar el escenario internacional y consolidarse como uno de los principales polos cupríferos de la Argentina.