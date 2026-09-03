Dengue en San Juan: Salud pide no bajar la guardia y eliminar criaderos todo el año

Ante la capacidad del mosquito Aedes aegypti de sobrevivir durante los meses fríos, el Ministerio de Salud reforzó las recomendaciones de prevención. Un repaso por las medidas clave.

El Ministerio de Salud de San Juan, a través de la División Epidemiología y el Programa de Control de Vectores, renovó el llamado a la comunidad para sostener durante todo el año las medidas de prevención contra el dengue. Desde la cartera sanitaria remarcaron que la estrategia más efectiva para evitar la proliferación del virus es neutralizar los recipientes que acumulan agua dentro y fuera de los hogares.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, una especie de hábitos domiciliarios que utiliza pequeños volúmenes de agua estancada para depositar sus huevos. Un dato central que destacan los especialistas es que los huevos pueden permanecer adheridos a las paredes de las vasijas y recipientes resistiendo las bajas temperaturas del invierno, por lo que la limpieza no debe interrumpirse al cambiar de estación.

Claves para evitar criaderos en el hogar Desde el Departamento de Medicina Sanitaria brindaron una serie de pautas sencillas de aplicación cotidiana para reducir la presencia del vector en los departamentos sanjuaninos: