    • 3 de septiembre de 2026 - 12:19

    Ejército Argentino: tras cuatro años, vuelve a San Juan la oferta educativa de la Escuela Sargento Cabral

    Miembros de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral darán una charla informativa en el RIM 22 sobre la incoporación a la institución y al Ejército Argentino.

    Miembros de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral visitan las escuelas de San Juan.

    Miembros de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral visitan las escuelas de San Juan.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Tras cuatro años, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral regresa a San Juan para presentar de forma presencial su propuesta académica e instructiva. Esta iniciativa busca acercar a los jóvenes sanjuaninos las oportunidades de formación profesional y carrera militar que ofrece la institución para que se incorporen al Ejército Argentino.

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    Cabe recordar que la última oferta educatica de esta institución en la provincia se realizó en el año 2022.

    En el marco de esta campaña de información y difusión, personal del instituto de formación se encuentra en la provincia, visitando las escuelas de nivel secundario. Las actividades, encabezadas por el sargento ayudante Carlos Balmaceda y el sargento Daniel Sánchez, comenzaron el pasado lunes y se extenderán hasta este viernes 4 de septiembre. Durante estos encuentros, los representantes exponen los requisitos de ingreso y los detalles de las 11 tecnicaturas que integran la oferta educativa de la escuela.

    Charla informativa en el RIM 22

    Como cierre de las jornadas de orientación, el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Teniente Coronel Juan Manuel Cabot” abrirá sus puertas a la comunidad. La convocatoria central tendrá lugar el viernes 4 de septiembre a las 09, en el Comedor de Tropas de la unidad militar, ubicada en Marquesado, departamento Rivadavia.

    La jornada está dirigida especialmente a jóvenes de entre 17 y 23 años de edad interesados en continuar sus estudios superiores dentro del Ejército Argentino. La entrada es libre y gratuita, ofreciendo un espacio directo para resolver dudas sobre el proceso de inscripción y los planes de estudio.

    Detalles de la convocatoria

    • Lugar: Comedor de Tropas del RIM 22 (Conscripto Argentino y Baigorria S/N, Marquesado, Rivadavia).
    • Fecha: Viernes 4 de septiembre.
    • Horario: 09:00 hs.
    • Destinatarios: estudiantes que cursen el último año del secundario y jóvenes de entre 18 y 23 años que tengan el secundario completo.
    • Modalidad: entrada libre y gratuita.

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