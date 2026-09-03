    • 3 de septiembre de 2026 - 09:51

    ¡Madrugada agitada! Un fuerte sismo con epicentro en Chile se sintió en San Juan

    Fue en el océano, a la altura de La Serena.

    ¡Madrugada agitada! Un fuerte sismo con epicentro en Chile se sintió en San Juan

    ¡Madrugada agitada! Un fuerte sismo con epicentro en Chile se sintió en San Juan

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    La tranquilidad de la madrugada de este jueves se vio interrumpida por un movimiento telúrico que tuvo su origen al otro lado de la cordillera, pero que se hizo sentir con claridad en territorio sanjuanino.

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    De acuerdo a los datos oficiales del INPRES, el evento sísmico se registró exactamente a las 03:04 horas.

    Detalles técnicos del sismo (INPRES)

    • Magnitud: 4,9 en la Escala de Richter

    • Hora: 03:04

    • Profundidad: 58 kilómetros

    • Epicentro: Chile (con alcance directo en la región cuyana).

    ¿Cómo se percibió en la provincia?

    A pesar de lo cortés de la hora, el temblor despertó a numerosos vecinos que se encontraban en descanso. Según los reportes de intensidad, el movimiento fue percibido especialmente por personas en reposo en varios departamentos sanjuaninos —como Rodeo (Iglesia), Calingasta y Jáchal—, donde alcanzó una intensidad III en la escala de Mercalli Modificada.

    El temblor también logró percibirse en puntos vecinos como la Ciudad de Mendoza y localidades de La Rioja. Hasta el momento, las autoridades de protección civil no han reportado daños materiales ni personas afectadas, tratándose de un susto típico de nuestra región cordillerana.

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