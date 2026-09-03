Fue en el océano, a la altura de La Serena.

¡Madrugada agitada! Un fuerte sismo con epicentro en Chile se sintió en San Juan

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La tranquilidad de la madrugada de este jueves se vio interrumpida por un movimiento telúrico que tuvo su origen al otro lado de la cordillera, pero que se hizo sentir con claridad en territorio sanjuanino.

De acuerdo a los datos oficiales del INPRES, el evento sísmico se registró exactamente a las 03:04 horas.

Detalles técnicos del sismo (INPRES) Magnitud: 4,9 en la Escala de Richter

Hora: 03:04

Profundidad: 58 kilómetros

Epicentro: Chile (con alcance directo en la región cuyana). ¿Cómo se percibió en la provincia? A pesar de lo cortés de la hora, el temblor despertó a numerosos vecinos que se encontraban en descanso. Según los reportes de intensidad, el movimiento fue percibido especialmente por personas en reposo en varios departamentos sanjuaninos —como Rodeo (Iglesia), Calingasta y Jáchal—, donde alcanzó una intensidad III en la escala de Mercalli Modificada.