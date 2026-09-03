Marisa Jofré y el desafío familiar de empezar de cero convirtiendo lo natural en un proyecto artesanal

El uso de productos de origen natural es cada vez mayor entre los sanjuaninos, que apuestan a jabones, desodorantes y similares para incorporar en sus rutinas. Marisa Jofré , quien venía incursionado en ese universo, ante una necesidad financiera decidió apostar a la venta y así fue como nació Elarys , el emprendimiento que lleva adelante junto a sus hijos.

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“Iniciamos en abril, ante la necesidad económica de agregar ingresos extras, porque todo suma” , contó Marisa a DIARIO DE CUYO al recordar cómo surgió la iniciativa. Divorciada y madre de tres hijos, comenzó a pensar en una actividad que pudiera desarrollar sin alejarse de una filosofía que ya aplicaba en su hogar: el uso de productos naturales para el cuidado personal.

“Nos cuidamos siempre con cosas naturales. Siempre tratamos de hacer lo más natural posible en el cuidado de la cosmética, en cremas, en bálsamos y en cosas así” , explicó. De esa experiencia nació la idea de dar un paso más y compartir con otras personas aquello que ella y su familia ya utilizaban. Así comenzaron a elaborar jabones artesanales y, poco a poco, fueron ampliando la propuesta.

Marisa realizó un curso de cosmética para adquirir conocimientos sobre los ingredientes y sus posibles usos, ya que el objetivo era encontrar fórmulas que fueran saludables y, dentro de lo posible, amigables con el ambiente, incorporando materia prima local. Así, la propuesta incluye productos elaborados a partir de plantas y componentes naturales, entre ellos romero, cúrcuma y jengibre. A los jabones se sumaron también los champús sólidos, una alternativa que busca reducir el uso de envases y apostar por una rutina de cuidado personal diferente.

Aunque la iniciativa nació recientemente, la familia decidió avanzar también con los aspectos formales. Marisa contó que junto a sus hijos investigaron los pasos necesarios para desarrollar la actividad, desde los trámites vinculados al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación hasta el registro de la marca.

“Es todo un desafío. Empezás algo y apostás a eso. Decís: ‘El que no arriesga no gana’”, expresó.

En esa apuesta, sus hijos tienen un papel fundamental. Una de sus hijas estudia Diseño Gráfico y colaboró con la imagen de la marca, mientras que otro de sus hijos también participa del proyecto. Así, Elarys terminó convirtiéndose no sólo en una fuente de ingresos, sino también en una actividad que los une. “Es un proyecto entre los tres y estamos ahí apostando a esto”, señaló Marisa.

El reciente desembarco en las ferias significó otro paso importante. La participación en estos espacios es una experiencia nueva para la familia, que hasta ahora había construido su clientela principalmente a través del contacto directo y las redes sociales.

“Es la primera vez que estoy en ferias”, contó Marisa, quien aseguró que sus productos ya cuentan con una buena aceptación entre quienes los conocen.

Dónde encontrar los productos de Marisa Jofré

La propuesta se puede conocer a través del perfil de Instagram @elarys_arg, donde la familia muestra los productos disponibles y continúa difundiendo una iniciativa que recién comienza a dar sus primeros pasos.

Para Marisa, el desafío ahora es seguir creciendo, llegar a más personas y lograr que quienes se acerquen a sus productos puedan conocer otra manera de cuidar la piel y el cuerpo. Pero, sobre todo, continuar construyendo junto a sus hijos un proyecto que nació de una necesidad y terminó transformándose en una apuesta familiar por lo natural.