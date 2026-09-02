    • 2 de septiembre de 2026 - 19:02

    El Parque de Mayo se viste de fiesta: este sábado se realiza una nueva edición del Festival del Inmigrante

    El evento se realizará este sábado de 18 a 24 en el Parque de Mayo, con entrada libre y gratuita. Habrá puestos de comida típica, feria agroproductiva, artesanías y una grilla con música y danzas tradicionales del mundo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno de San Juan organiza una nueva edición del Festival del Inmigrante, un tradicional encuentro que este año reunirá a 16 colectividades y representaciones culturales con una variada propuesta de gastronomía típica, artesanías, música y danzas del mundo.

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    El evento se desarrollará este sábado 5 de septiembre, de 18:00 a 24:00, en el Parque de Mayo. La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Relaciones Institucionales con el apoyo de las carteras de Turismo y Producción, busca poner en valor las raíces y tradiciones que enriquecen la identidad de la provincia.

    Todo lo que habrá en el predio

    Durante la jornada, el público podrá recorrer un amplio espacio que contará con:

    16 colectividades y representaciones: Comunidades de Venezuela, Alemania, Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Polonia, Líbano, Italia, Japón, junto a expresiones de España, Valencia, Mallorca, China y Rusia.

    Puestos y ferias: 25 puestos gastronómicos con platos típicos del mundo, 22 artesanos y productores, y 10 ONG participantes. Además, formarán parte del evento el Mercado Artesanal y la Feria Agroproductiva con productos locales.

    Grilla artística: Espectáculos en vivo de flamenco español, danzas árabes, salsa, folclore y ritmos tradicionales de distintas latitudes.

    Cómo llegar al Parque de Mayo

    El ingreso peatonal al predio estará habilitado por dos puntos estratégicos:

    El costado este del Monumento al General San Martín.

    El Paseo de las Américas, con acceso por calle Las Heras.

    Para quienes asistan en transporte público a través de la RedTulum, las líneas disponibles según las arterias que rodean al parque son:

    • Calle San Martín: líneas A, 123, 127, 162, 242 y 320.
    • Calle 25 de Mayo: líneas 100, 101, 122, 125, 126, 140, 141 y 142.
    • Calle Urquiza: líneas E y 127.
    • Calle Las Heras: líneas E, 100, 101, 102, 122, 125, 126, 127, 140, 141, 142, 300 y 405.

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