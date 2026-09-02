El Parque de Mayo se viste de fiesta: este sábado se realiza una nueva edición del Festival del Inmigrante

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El Ministerio de Gobierno de San Juan organiza una nueva edición del Festival del Inmigrante, un tradicional encuentro que este año reunirá a 16 colectividades y representaciones culturales con una variada propuesta de gastronomía típica, artesanías, música y danzas del mundo.

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El evento se desarrollará este sábado 5 de septiembre, de 18:00 a 24:00, en el Parque de Mayo. La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Relaciones Institucionales con el apoyo de las carteras de Turismo y Producción, busca poner en valor las raíces y tradiciones que enriquecen la identidad de la provincia.

Durante la jornada, el público podrá recorrer un amplio espacio que contará con:

16 colectividades y representaciones: Comunidades de Venezuela, Alemania, Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Polonia, Líbano, Italia, Japón, junto a expresiones de España, Valencia, Mallorca, China y Rusia.

Puestos y ferias: 25 puestos gastronómicos con platos típicos del mundo, 22 artesanos y productores, y 10 ONG participantes. Además, formarán parte del evento el Mercado Artesanal y la Feria Agroproductiva con productos locales.

Grilla artística: Espectáculos en vivo de flamenco español, danzas árabes, salsa, folclore y ritmos tradicionales de distintas latitudes.

Cómo llegar al Parque de Mayo

El ingreso peatonal al predio estará habilitado por dos puntos estratégicos:

El costado este del Monumento al General San Martín.

El Paseo de las Américas, con acceso por calle Las Heras.

Para quienes asistan en transporte público a través de la RedTulum, las líneas disponibles según las arterias que rodean al parque son: