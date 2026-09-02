    • 2 de septiembre de 2026 - 10:38

    Alzheimer: San Juan se moviliza por la memoria en la 18º Caminata Nacional  contra la enfermedad

    Este encuentro deortivos y de concientización sobre el alzheimer se realizará el próximo 26 de septiembre, en el Parque de Mayo.

    San Juan será sede de una nueva caminata para concientizar sobre el alzheimer.

    San Juan será sede de una nueva caminata para concientizar sobre el alzheimer.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de visibilizar las demencias, sensibilizar a la población y promover el cuidado de la salud cerebral, la provincia de San Juan se prepara una nueva edición de la Caminata Nacional por el Alzheimer. Esta iniciativa, de carácter comunitario, participativo y solidario, busca convocar a la sociedad en general bajo una misma consigna de concientización y apoyo mutuo.

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    El encuentro está programado para el sábado 26 de septiembre a las 10, teniendo como punto de partida el Monumento al Deporte, dentro del predio del Parque de Mayo. La actividad es completamente libre y gratuita para todos los asistentes.

    Esta movilización se desarrolla en el marco del Mes de Concientización sobre el Alzheimer y como continuidad de las acciones por el Día Internacional del Alzheimer, fecha que se conmemora cada 21 de septiembre en todo el mundo.

    Un abordaje integral para el alzheimer

    La caminata no sólo apunta a educar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de las enfermedades neurodegenerativas, sino que también pone el foco en la contención de los cuidadores. Quienes organizan el evento enfatizan que el impacto de la enfermedad transciende al paciente y transforma por completo la dinámica familiar. Por ello, el espacio busca brindar orientación, información y herramientas de contención para las redes de apoyo.

    Asimismo, la jornada propone consolidarse como una red interinstitucional que sume a sectores dedicados al bienestar, la inclusión, el deporte, el envejecimiento activo y la cultura. La meta es articular el trabajo cotidiano de diversas organizaciones locales en favor del bienestar integral en todas las etapas de la vida.

    Alianza institucional para la lucha contra el alzheimer

    La organización local de esta caminan es impulsada por la Fundación Alzheimer San Juan, en un trabajo conjunto e interdisciplinario con la Universidad Católica de Cuyo (a través de su Facultad de Filosofía y Humanidades y su Facultad de Ciencias Médicas), el Instituto de Neurociencias Clínica El Castaño y la Fundación Clínica El Castaño. A su vez, el evento cuenta con el respaldo oficial del Gobierno de San Juan y sus municipios.

    La Caminata Nacional por el Alzheimer es una actividad deportiva (pero no competitiva) que se realiza a nivel nacional, ininterrumpidamente, desde hace diez años. Y la provincia de San Juan no está exenta de esta noble convocatoria que tiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre el Alzheimer, esta cruda enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo entero.

    Si bien el Alzhaimer fue descubierto en el amanecer del siglo pasado (1906), hace un poco más de 20 años que distintos grupos de concientización hacen correr la voz para que se conozca más información sobre esta enfermedad. Se calcula que hay más de 500 mil argentinos con esta enfermedad y que en el mundo entero son alrededor de 35 millones de personas. El Alzheimer afecta a 1 de cada 8 adultos mayores de 65 años.

    Ficha del evento y canales de contacto

    • Fecha: sábado 26 de septiembre
    • Hora: 10.
    • Lugar: Parque de Mayo (Punto de encuentro: Monumento al Deporte)
    • Modalidad: participación libre, gratuita y abierta a todo público

    Para obtener mayor información o realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con la organización a través de sus canales oficiales:

    • Instagram: @Alzheimersanjuan
    • Facebook: Fundación Alzheimer SJ
    • Correo electrónico: [email protected]

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