Rawson Nexo Minero reunió a más de 2.000 personas y abrió nuevas oportunidades laborales

Con una convocatoria que superó las 2.000 personas, Rawson dio un paso hacia su vinculación con el nuevo escenario minero de San Juan. El primer encuentro “Rawson Nexo Minero” reunió en La Superiora a trabajadores, jóvenes, empresas, proveedores, instituciones educativas y referentes del sector productivo.

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La actividad formó parte de los festejos por el 84° aniversario de Rawson, pero tuvo la mirada puesta en el futuro. Bajo el lema “Donde el talento local se encuentra con las oportunidades de la minería”, la propuesta buscó generar un espacio de conexión entre quienes quieren acceder a empleos y capacitaciones y las empresas que necesitarán nuevos perfiles y proveedores.

El planteo del municipio parte de una particularidad: Rawson no cuenta con grandes yacimientos metalíferos, pero sí con una importante cantidad de trabajadores, profesionales, emprendedores y empresas que pueden incorporarse a la cadena de valor de la actividad minera.

Durante la jornada se presentaron distintas propuestas destinadas a quienes buscan conocer las posibilidades que ofrece el sector. La Plaza del Talento permitió acceder a información sobre carreras, cursos, certificaciones y alternativas de formación.

También funcionó la Plaza de Proveedores Locales, donde empresas de rubros como logística, metalmecánica, mantenimiento, software, transporte, gastronomía, seguridad e innovación pudieron mostrar sus capacidades y conocer qué requisitos deben cumplir para convertirse en proveedoras de la industria minera.

Otro de los espacios fue “Minería Escucha”, que concentró conferencias y paneles sobre los desafíos que plantea el crecimiento de la minería en la provincia y las demandas que tendrá la actividad en los próximos años.

La jornada también incluyó rondas de networking, pensadas para generar contactos concretos entre empresas, trabajadores, instituciones y emprendedores.

Munisaga: “En Rawson tenemos la gente”

Durante la apertura, el intendente Carlos Munisaga destacó que la iniciativa busca que el desarrollo minero pueda traducirse en oportunidades para los vecinos.

“En Rawson no tenemos un yacimiento minero para explotar, pero tenemos la gente. Tenemos empresarios, trabajadores y personas que quieren con entusiasmo encontrar un futuro en la minería. Lo que estamos buscando es orientarlos”, sostuvo.

El jefe comunal remarcó además que la propuesta no pretende quedar limitada a una única jornada, sino convertirse en una red permanente de vinculación, capacitación y desarrollo de proveedores.

“Esta red tiene vocación de permanencia, no se agota en este encuentro. Queremos acercar a quien ofrece y a quien necesita, construir comunidad y empezar a forjar vínculos”, afirmó.

Universidades, sindicatos y empresas, en el mismo espacio

La decana de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, Andrea Díaz, valoró especialmente la articulación entre el municipio y el sector académico. “Tenemos que poner en valor toda la historia de nuestro departamento y todos los talentos que hoy se necesitan para esta transformación”, señaló.

Por su parte, la directora de Innovación Productiva y Sustentabilidad, Jaquelin Yubel, explicó que el objetivo es que la comunidad pueda conocer tanto las propuestas de formación y empleo como las necesidades concretas de las compañías.

El encuentro contó además con la participación de referentes de empresas y organizaciones vinculadas a la actividad minera y productiva, entre ellas Los Azules, El Pachón, Gualcamayo, NGEx, Veladero, CASEMI, CAPRIMSA, Cámara Minera, AOMA, UOCRA y la Unión Industrial, entre otras.

Uno de los paneles abordó precisamente cuáles serán los perfiles laborales y proveedores que demandará la denominada “nueva minería”, con participación de referentes del ámbito académico, empresarial y sindical.

Rawson busca transformar el interés en oportunidades concretas

El lanzamiento también permitió sumar nuevos integrantes a la iniciativa, entre ellos Fundación Alentar, AOMPE y Consultora ELEVA, además de empresas que se incorporaron como aliados estratégicos.

La Municipalidad prevé avanzar ahora con una Agenda 2026-2027, con nuevas instancias de capacitación, vinculación y desarrollo de proveedores.

Con más de 2.000 asistentes en su primera edición, Rawson Nexo Minero dejó planteado el desafío de transformar la convocatoria en resultados concretos: más capacitación, nuevos vínculos comerciales, empleabilidad y una mayor participación de empresas y trabajadores locales en la cadena de valor de la minería sanjuanina.