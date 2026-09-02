    • 2 de septiembre de 2026 - 08:42

    Emiten alerta por viento Zonda en San Juan y anticipan ráfagas de hasta 70 km/h

    Protección Civil emitió una alerta amarilla para la tarde de este miércoles. Advirtió por baja humedad, aumento de temperatura y alto riesgo de incendios.

    El viento Zonda en los departamentos precordilleranos darán paso al Sur en el Gran San Juan. Hay alerta.&nbsp;

    El viento Zonda en los departamentos precordilleranos darán paso al Sur en el Gran San Juan. Hay alerta. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Alerta por viento Zonda en San Juan: ¿qué pasará con las clases?

    Alerta por viento Zonda en San Juan: ¿qué pasará con las clases?
    alerta por la tercera edad: la crisis golpea al 46% de los hogares con adultos mayores

    Alerta por la tercera edad: la crisis golpea al 46% de los hogares con adultos mayores

    De acuerdo con el informe, el viento tendrá velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar puntualmente los 70 km/h.

    El fenómeno puede generar una importante reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

    Las recomendaciones ante el viento Zonda

    Protección Civil pidió extremar las precauciones y prestar especial atención a posibles cables caídos, ramas y objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.

    También recomendó mantener puertas y ventanas cerradas y aseguradas. En caso de circular en vehículo, solicitó hacerlo a velocidad reducida, mantener distancia entre automóviles y llevar siempre las luces bajas encendidas.

    Además, aconsejó no detenerse debajo de árboles ni cerca de elementos sujetos a edificios, como carteles, marquesinas o toldos. También sugirió tener linternas cargadas ante eventuales cortes de energía.

    Advierten por el alto riesgo de incendios

    Uno de los principales riesgos asociados al Zonda es la propagación rápida de incendios forestales. Protección Civil recordó que el peligro aumenta debido a la sequedad de la vegetación, las altas temperaturas y la baja humedad.

    Por ese motivo, pidió no arrojar colillas de cigarrillos en sectores con vegetación ni tirar basura en campos o terrenos, ya que algunos residuos pueden actuar como material inflamable.

    También está desaconsejado realizar fogatas o cualquier tipo de fuego cerca de zonas agrícolas o de vegetación susceptible de incendiarse.

    El organismo recordó además que la quema de hojas y basura está prohibida por ley y que quienes sean detectados provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad deben ser denunciados al 911.

    Para quienes viven en zonas rurales, Protección Civil recomendó mantener despejado el perímetro de las viviendas y generar callejones de más de cinco metros de ancho, dejando el terreno sin vegetación para reducir el riesgo de que las llamas alcancen las casas.

    Ante la detección de humo o un incendio, la indicación es comunicarse inmediatamente con Bomberos y contar con un plan de contingencia que contemple, como primeras medidas, el aviso a las autoridades y la eventual evacuación.

    Teléfonos de emergencia

    • 911: emergencias
    • 103: Protección Civil

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Rige un alerta por viento Zonda.

    Con alerta por viento Zonda en San Juan, así estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

    San Juan será sede de una nueva caminata para concientizar sobre el alzheimer.

    Alzheimer: San Juan se moviliza por la memoria en la 18º Caminata Nacional  contra la enfermedad

    Por Fabiana Juarez
    Bureau de Eventos y Convenciones presentó su plan estratégico.

    Bureau de Eventos y Convenciones: 7 ejes para convertir la provincia en un destino más competitivo

    Por Fabiana Juarez
    rawson nexo minero reunio a mas de 2.000 personas y abrio nuevas oportunidades laborales

    Rawson Nexo Minero reunió a más de 2.000 personas y abrió nuevas oportunidades laborales

    Por Redacción Diario de Cuyo