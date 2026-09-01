ADICUS confirmó un paro docente de 24 horas tras el fracaso de la paritaria nacional

Tras calificar de "provocación" el incremento del 3% ofrecido por la Nación, el Frente Sindical Universitario ratificó un paro total para este miércoles que paralizará la UNSJ, mientras la Justicia intimó al Ejecutivo a rendir cuentas sobre la Ley de Financiamiento.

Docentes y no docentes de las universidades nacionales paran este miércoles 2 de septiembre por el rechazo a la propuesta salarial y el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto universitario escaló a su punto de máxima tensión luego de que el Frente Sindical Universitario rechazara de forma unánime la propuesta de aumento salarial del 3% ofrecida por el Gobierno nacional, catalogándola como una "provocación". Ante este escenario, las federaciones docentes convocaron a un paro total de actividades para este miércoles 2 de septiembre, medida que afectará con fuerza el normal dictado de clases en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y en el resto de las casas de altos estudios del país.

"No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes fuimos con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% más agosto, los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario", señaló Clara Chevalier, secretaria general de CONADU.

De esta manera la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) volverá a sentir el impacto de una medida de fuerza este miércoles, luego de que el gremio ADICUS confirmara su adhesión al paro nacional de 24 horas tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno nacional.

Reclamos integrales y el ultimátum judicial Durante la reunión paritaria, los representantes gremiales expusieron una agenda que incluyó el cumplimiento de actas previas firmadas el 10 de junio sobre la constitución de la mesa de negociación para los institutos preuniversitarios, la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo respecto al nomenclador salarial y los adicionales por posgrado, así como los reclamos pendientes por becas, gastos de funcionamiento y fondos para hospitales universitarios.

"Planteamos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el Gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más, cifra que no guarda relación con el INDEC ni con nada. Por eso, todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha", advirtió Chevalier.