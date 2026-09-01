¿Se viene el Zonda? San Juan tendrá 28°C este miércoles y luego llegará un abrupto descenso de temperatura

Septiembre arrancará con temperaturas más propias de la primavera que del final del invierno en San Juan. Para este miércoles 2, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una máxima de 28°C en el Gran San Juan , acompañada por vientos que cambiarán de dirección durante el día.

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La pregunta que surge ante este escenario es inevitable: ¿se viene el Zonda? La respuesta es que hay alerta amarilla por viento Zonda para distintos sectores de la provincia, aunque el fenómeno se concentrará principalmente en áreas precordilleranas.

El SMN mantiene bajo alerta a Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum, Zonda, Precordillera de Iglesia y Precordillera de Jáchal . Allí se esperan vientos de entre 30 y 50 km/h , con ráfagas que podrían superar los 70 km/h . El fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Durante la mañana se espera cielo despejado y viento del sector noroeste . Hacia la tarde, el viento rotará al noreste y podría alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h , mientras que hacia el cierre de la jornada ingresará viento del sur con una intensidad similar.

El cielo, en tanto, pasará de despejado durante las primeras horas a algo nublado durante la tarde y la noche .

El alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y afectar momentáneamente las actividades cotidianas. En el caso del Zonda, el SMN contempla dentro de este nivel los eventos con ráfagas de hasta 65 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan.

El cambio llegará con el viento sur

El dato que más llama la atención del pronóstico es que los 28°C del miércoles serán apenas un paréntesis antes de un marcado descenso térmico. El ingreso del viento sur durante el miércoles hará que la temperatura máxima del jueves baje hasta los 21°C, con una mínima de 11°C. A partir de allí comenzará un descenso más pronunciado durante los días siguientes.

Para el viernes, el SMN anticipa 18°C de máxima y 5°C de mínima, mientras que el sábado se mantendrían los 18°C, con una mínima de 6°C y ráfagas de viento sur de entre 42 y 50 km/h.

El domingo será todavía más fresco, con una máxima prevista de 14°C y una mínima de 4°C. El lunes, en tanto, la temperatura podría presentar un fuerte contraste: 18°C de máxima y apenas -2°C de mínima.

De esta manera, San Juan pasará de los 28°C previstos para este miércoles a mínimas cercanas o por debajo de cero en pocos días, en un comienzo de septiembre marcado por un brusco cambio de condiciones.