Arrancó ArgOliva 2026: expertos evalúan 80 muestras de aceite de oliva en San Juan

Con la participación de reconocidos especialistas en el Laboratorio del CRESA, comenzó la jura de 80 muestras correspondientes a los concursos nacional e internacional, en un evento que también integra a estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo.

Con el inicio de las instancias de evaluación sensorial, se puso en marcha oficialmente la décima quinta edición del Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2026. El evento, que reúne a referentes de la agroindustria, comenzó con el trabajo del riguroso panel de cata encargado de puntuar a los competidores en el Laboratorio de Evaluación Sensorial (CRESA) de la Universidad Católica de Cuyo.

La competencia nuclea este año a 80 muestras inscriptas entre el XIV Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra y el IV Concurso Nacional a la Calidad de Aceites de Oliva Virgen Extra. Durante las primeras jornadas, autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación acompañaron al jurado de especialistas, destacando la presencia de profesionales que año tras año regresan a la provincia para aportar su trayectoria al certamen.

Articulación académica y futuro agroindustrial Más allá de la jura técnica, la apertura de ArgOliva 2026 dejó un fuerte anclaje en la formación de los futuros profesionales de la región. Estudiantes de la carrera de Licenciatura en Tecnología de los Alimentos de la casa de altos estudios participan activamente en la preparación, organización y acondicionamiento previo de las muestras.

Esta vinculación directa con jueces y referentes internacionales permite a los alumnos interiorizarse en los estándares de calidad que demanda el mercado global del aceite de oliva virgen extra. Desde la organización remarcaron que este puente entre la academia y el sector productivo resulta clave para potenciar el desarrollo tecnológico y la competitividad de la olivicultura sanjuanina.