ArgOliva 2026: una por una, las exposiciones que tendrá la feria olivícola en San Juan

ArgOliva 2026 tendrá lugar en San Juan del 31 de agosto al 6 de septiembre, con una agenda que incluirá exposiciones sobre nuevas tecnologías aplicadas al olivo, calidad e innovación, sustentabilidad, eficiencia hídrica y energética y economía circular.

INTA San Juan invita a la Jornada a campo de capacitación y exposición olivícola en el marco del ArgOliva 2026

San Juan vuelve a ser capital del aceite de oliva: ArgOliva 2026 arranca el lunes con 80 muestras y récord de expositores

Este el detalle de dos jornadas de exposiciones, en las que pueden anotarse en el siguiente enlace: https://argoliva.com.ar/_sis/_capacitaciones_form_inscripcion.php . La primera comenzará el jueves 3 con el Seminario Internacional “Panorama Internacional, Nuevas Tecnologías para el Olivo” y continuará el viernes 4 con la Jornada a Campo ArgOliva 2026 , que tendrá charlas técnicas y distintas actividades prácticas en las instalaciones de INTA San Juan.

La primera jornada estará dedicada al “Panorama Internacional, Nuevas Tecnologías para el Olivo” , una actividad organizada por el CFI, la Dirección de Comercio Exterior y la Cámara Olivícola de San Juan .

16.30: “Nuevas alternativas en el manejo del olivar en seto”, a cargo del Ing. Agr. Sebastián Contini.

17.10: “Nuevas variedades del Programa de Mejora Genética del Olivo: impacto en la economía del agricultor”, con la exposición del Ing. Agr. Francisco Coca.

17.45: “Energía en la cadena olivícola: eficiencia, competitividad y transición”, a cargo del Ing. Pablo Portuso, del INTI Mendoza, Departamento de Energías Renovables y Gestión Energética Cuyo.

18.30: “Estado de avance y resultados preliminares del proyecto de evaluación de impacto ambiental del aceite de oliva y aceituna de mesa”, una presentación de la Federación Olivícola Argentina y el INTI.

Viernes 4 de septiembre: Jornada a Campo ArgOliva 2026

El segundo día estará destinado a la Jornada a Campo, organizada en torno a dos grandes ejes temáticos: “Calidad e innovación en aceite de oliva y aceituna de mesa” y “Hacia una olivicultura sustentable: economía circular, eficiencia hídrica y energética”.

Charlas técnicas

9.00: inauguración con presencia de autoridades.

9.45: “Puesta en valor de los olivos centenarios de La Mesada (Valle Fértil, San Juan)”. Disertarán el Dr. (Ing. Agr.) Pierluigi Pierantozzi, la Dra. Mariela Torres y el Dr. Martín Hadad.

Eje 1: Calidad e innovación en aceite de oliva y aceituna de mesa

10.00: “Utilización de enzimas pectolíticas en el proceso industrial de extracción de AOVE. Aspectos técnicos y operativos”. Disertante: Pablo Canamasas, consultor independiente.

10.30: “Evaluación de coadyuvantes para la mejora industrial en la extracción de aceite de oliva en la planta piloto INTA San Juan”. Disertantes: Dra. Cibeles Contreras (INTA), Ing. Martín Tivani (CONICET) y Mg. Vanina Cornejo (INTA-UNSJ).

11.00: “Estrategias agronómicas e industriales tendientes a la disminución del daño en aceituna de mesa cosechada mecánicamente”. Disertante: Ing. Franco Barceló (CONICET-INTA).

11.30: corte para café y recorrida por la feria de proveedores.

Eje 2: hacia una olivicultura sustentable

12.30: “Biotecnología, huella de carbono y transformación digital para una industria olivícola más competitiva y sostenible”. Disertantes: Mg. Ing. Laura Rodríguez y Dra. M. Carla Groff (CONICET-UNSJ).

13.00: “Economía circular: Antioxidantes del olivo para alimentación animal”. Disertante: Dr. Manuel Rodríguez (CONICET-INTA).

13.30: “Energía fotovoltaica y agrotecnologías: casos de estudio en olivares a diferente escala”. Disertantes: Ing. Luis Scarrone (CREA Olivícola San Juan), Mg. Federico Doña e Ing. Nicolás Cherioni, ambos consultores.

14.00: “Sistema hídrico subterráneo en los valles productivos del árido argentino”. Disertante: Lic. Romina Battistella (INA-CRASS).

14.30: corte para almuerzo y recorrida por la feria de proveedores.

La tarde será con muestras dinámicas a campo

La actividad continuará fuera del salón con demostraciones prácticas vinculadas al manejo y aprovechamiento de los recursos de la producción olivícola.

15.30: “Compostaje de alperujo: manejo, monitoreo, volteo y pelletizado”. La demostración estará a cargo del Dr. Pablo Monetta, Msc. Luis Bueno y Lic. Emiliano Dibella (INTA).

16.00: Muestras dinámicas a campo de maquinaria agrícola.

16.30: “Claves para el manejo del riego en olivares en seto”, con la participación del Dr. Pierluigi Pierantozzi (INTA).

17.30: nuevas muestras dinámicas a campo de maquinaria agrícola.

De esta manera, durante dos días ArgOliva 2026 concentrará en San Juan una amplia agenda destinada a mostrar las últimas herramientas y conocimientos vinculados con la actividad olivícola, desde el manejo del cultivo y la genética hasta la industrialización, el uso eficiente del agua y la energía, la economía circular y la incorporación de nuevas tecnologías.

El cronograma en imágenes