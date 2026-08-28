El dólar mayorista marcó su segundo aumento semanal consecutivo: a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

El dólar oficial se mantuvo estable este viernes 28 de agosto, pero encadenó su segundo aumento semanal consecutivo. En el epílogo de agosto, la cotización finalmente se afianzó por encima de la barrera de los $1.500, aunque la intervención en futuros y bonos dólar linked limitó la escalada.

El dólar mayorista apuntó la mayor suba en dos semanas y las tasas en pesos volvieron a tensionarse

El dólar mayorista superó los $1.500 y encendió las alarmas del mercado: cuánto vale el blue en San Juan

La cotización mayorista volvió a cerrar en los $1.512 esta jornada, tras llegar a un pico intradiario de $1.514. De esa manera, se mantuvo a más de 24% del techo de la banda, que hoy quedó establecido en $1.876,5.

En la semana, la divisa avanzó 0,9%, en línea con el debilitamiento de las monedas regionales, según indicó el economista Javier Giordano. A modo de ejemplo, el real brasileño se depreció 1,4%, el peso mexicano un 0,8%, el chileno 1,6% y el sol peruano un 0,5%.

En la semana anterior, el mayorista había subido 0,8%. A tan solo falta de una rueda hábil para que termine agosto, el incremento mensual es del 1,8%.

El grueso del alza de esta semana fue vislumbró el lunes, cuando finalmente el Banco Central (BCRA) dejó correr el precio por encima de los $1.500, umbral que venía defendiendo con diferentes mecanismos de intervención. Aun así, la participación de la autoridad monetaria no cesó en estos días.

La mayor intensidad se verificó entre lunes y miércoles, dada la llegada del "fixing", fecha en la cual quedó fijado el valor del tipo de cambio al cual se pagarán los bonos dólar linked que vencen la semana que viene. Asimismo, Giordano indicó que este viernes hubo un "volumen alto de transacciones" en dólar linked, con mas de u$s100 millones operados de la D30S6.

El minorista, en tanto, operó estable a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posicionó a $1.995 para compras en el exterior.

A cuánto cotizó el dólar blue en San Juan

Mientras el dólar blue, quedó quieto a $1.555 para la venta en cuevas porteñas, en San Juan cerró la semana en $1.490 para la compra y $1.590 para la venta.

El MEP sube 0,2% hasta los $1.539,50, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanza 0,4% $1.607,54.

En tanto, los contratos de dólar futuro operan con mayoría de bajas leves en los tramos de 2026. El mercado pricea que en agosto el tipo de cambio se ubicará en $1.511,5 y que lo hará a $1.627 en el cierre de diciembre.

El BCRA aceleró el ritmo de compras

El Banco Central (BCRA) compró u$s93 millones este jueves y concretó la mayor adquisición diaria del mes, en una rueda que mostró una distensión parcial frente a la presión cambiaria de los días previos.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto subió a u$s640 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.967 millones. En la semana, en tanto, la autoridad monetaria ya acumuló u$s174 millones.

El dato mejoró la foto del mes, aunque no cambió la película. En este sentido, el promedio diario de compras de agosto avanzó a u$s36 millones, pero todavía quedó lejos de los u$s103 millones de julio, de los u$s68 millones de junio y de los u$s137 millones de mayo.

En tanto, las reservas internacionales brutas subieron u$s77 millones y cerraron en u$s50.860 millones. Así, el stock retomó la senda alcista después de la baja del miércoles y se mantuvo cerca de los u$s51.000 millones.