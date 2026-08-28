    • 28 de agosto de 2026 - 18:09

    Whirlpool vende su fábrica de Pilar y traslada la producción a Brasil

    La multinacional busca comprador para el predio industrial inaugurado en 2022. La tasación ronda entre los 17 y 21 millones de dólares y la marca operará en el país bajo un modelo 100% importador.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La multinacional de electrodomésticos Whirlpool oficializó la puesta en venta de su planta industrial ubicada en el Polo Pilar (Buenos Aires), tras concretar el cierre definitivo de su línea de producción de lavarropas en el país y trasladar la fabricación a Brasil.

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    El inmueble, que había sido inaugurado en 2022 con una inversión inicial de u$s52 millones, salió al mercado inmobiliario corporativo a través de la firma JLL con un valor estimado de entre u$s17 millones y u$s21 millones.

    Las características del inmueble que busca comprador

    El complejo industrial se destaca por sus dimensiones y capacidad de expansión:

    • Superficie cubierta: 30.453 m².

    • Tierra remanente: 120.693 m² sin construir.

    • Potencial de ampliación: Capacidad normada para sumar otros 50.000 m² de edificación.

    • Ubicación: Emplazado en la localidad de Fátima, sobre la Ruta Nacional 8.

    Cambio de estrategia empresarial

    La planta había frenado sus actividades fabriles a fines de 2025, argumentando que la operación local no alcanzó los niveles de eficiencia y competitividad requeridos por el grupo a nivel global. Tras recortar turnos durante 2024, la firma decidió concentrar la producción regional de lavarropas de carga frontal en sus centros de alta tecnología en Brasil.

    A pesar de desprenderse de su activo industrial, la compañía aclaró que mantendrá su presencia comercial en Argentina. Los electrodomésticos seguirán abasteciendo el mercado nacional pero bajo la modalidad de productos terminados importados desde el país vecino, aprovechando los beneficios arancelarios del Mercosur.

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