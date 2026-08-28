Reacción positiva y altas expectativas: el mercado inmobiliario de San Juan celebra los nuevos créditos hipotecarios

Este miércoles el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció una nueva medida para impulsar los créditos hipotecarios , esta vez a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Dentro de los objetivos de la medida se encuentra facilitar las condiciones para que los bancos puedan ampliar la oferta de préstamos destinados a la compra de la primera vivienda. Tras el anuncio, desde el mercado inmobiliario de San Juan analizaron la medida como positiva y esperan que el impacto sea más que beneficioso para un sector que se frenó desde hace varios meses.

DIARIO DE CUYO diálogo con Esteban Costela, quien es presidente del Colegio de Corredores inmobiliarios, y con Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan. Ambos referentes destacaron que el anuncio potencia una herramienta que es de suma importancia para el sector. “Es bienvenida la noticia” , precisó Costela.

Cabe recordar que lo que fue el segundo semestre del 2024 y el primero del 2025 representó un importante movimiento en lo que respecta a operaciones gracias a la reactivación de los créditos hipotecarios. Sin embargo, el aumento de las tasas como del scoring de las entidades financieras llevaron a que cada vez fueron menos los argentinos en general y los sanjuaninos en particular que pudieran acceder a un crédito hipotecario, llevando a que bajaran drásticamente la cantidad de operaciones, de alrededor del 50% según estimaciones del Colegio de Corredores.

Para Turell la herramienta es importante para el sector. Sin embargo, apunta a que el anuncio apunta en gran medida a los propietarios de terrenos escriturados. Sobre ello, detalló: “Les va a permitir de manera rápida poder acceder a un techo propio. Acá es donde creemos que esta la fortaleza de esta resolución” . El argumento detrás de la afirmación se basa en los inconvenientes que presentan los requisitos solicitados por los bancos para entregar un crédito.

Escritura dejando de lado las sucesiones; ampliaciones sin planos en viviendas que impide que la misma sea parte de un crédito hipotecario; y planos de mensuras vigentes. “Siempre falta uno de estos puntos en los inmuebles, dificultando poder avanzar en la venta, aun habiendo calificado, por eso esta herramienta será útil para quienes ya tengan un terreno escriturado” , precisó Turell.

En ese sentido, Costela señaló que los pormenores en torno a los requisitos actuales serán fundamentales para determinar los inmuebles que están disponibles como también la demanda de parte del ciudadano promedio.

El panorama actual de compra-venta de inmueble y las expectativas del sector

El anuncio llega en un momento en el que el crédito hipotecario ha perdido protagonismo dentro de las herramientas financieras para adquirir una primera vivienda. Según datos a nivel nacional, en los primeros siete meses de 2026 se otorgaron 14.715 préstamos, un 39% menos que los 24.271 registrados en el mismo período de 2025. En julio se desembolsaron US$202 millones en créditos UVA, el mejor registro desde diciembre, aunque todavía 28% por debajo del promedio mensual de 2025 previo a las elecciones.

Si bien en San Juan de acuerdo a lo que precisaron del Colegio de Corredores no cuentan con esos datos estadísticos, en torno a las conversaciones y observaciones que se realizan de manera extraoficial entienden que las operaciones se han reducido a la mitad de lo que se habían registrado en el primer semestre del año pasado, por ejemplo.

“Desde que se frenaron los créditos se frenaron las operaciones. La mayoría de las potencias del mundo compran y venden inmuebles a un ritmo que Argentina no tiene hoy gracias al crédito hipotecario vigente. La noticia de que se impulsen los créditos es buena, ya que no solo aumentas la cantidad de operaciones, sino que van encadenadas a una o dos operaciones más, ya que quien vende compra otro inmueble o un lote. Es dinero que vuelve a la economía”, analizó Costela.

Con un mercado de inmuebles a la venta disponible, restaría conocer la letra chica del anuncio y si habrá o no flexibilidad en algunos requisitos que permitan a los ciudadanos poder aspirar a un crédito hipotecario. Sin embargo, hay un aspecto que no debe pasar desapercibido, y es que la persona que solicita el crédito debe tener un ingreso formalizado. “La informalidad será una contra”, sostuvo el corredor inmobiliario.

La medida nacional se celebra en un sector que, en San Juan, a diferencia de Nación, se encuentra expectante ante lo que será la demanda minera. En el “mientras tanto”, este tipo de anuncios genera un efecto positivo entre los actores del mercado inmobiliario.