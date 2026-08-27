Aseguran que en San Juan las empresas podrían acceder a más y mejores créditos, pero falta capacitación

Cohen Aliados Financieros es una empresa que funciona como un enlace entre el sector financiero y las empresas . Recientemente llegó a San Juan con una propuesta para que más pymes y en especial proveedores mineros puedan acceder a instrumentos, tanto los tradicionales en bancos como otros especializados.

Para los referentes de la firma, todavía f alta que crezca el conocimiento sobre qué oportunidades hay para obtener capital, pero aseguran que será clave para generar más competitividad. También contaron que los oferentes están entendiendo cada vez mejor al sector minero y por eso ofrecen alternativas que sirvan a los proveedores.

“Lo que queremos es que los proveedores y empresarios tengan las condiciones para ser competitivos frente a las importaciones que pueden llegar de China o las empresas que ofrecen un servicio desde Chile sin instalar valor en la provincia” , aseguró Nicolás Parrondo, vicepresidente de la firma.

Tanto él como el responsable de financiamiento, Matías Salcedo, estuvieron esta semana en la provincia y se reunieron con empresarios, la gran mayoría del sector proveedores. Además anunciaron que llegan en una triple sociedad a San Juan, con la SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) Acindar Pymes y la nueva referente local de Cohen, Lucila Avelín, actual presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

No es el primer encuentro que tienen con empresarios sanjuaninos. Parrondo visitó San Juan durante la Expo Minera de mayo, ya cuentan con un cliente con gestiones avanzadas en un financiamiento y llevan un tiempo prestando atención a lo que sucede y el potencial de la provincia. La minería fue el primer llamador que vieron a nivel local, pero hoy c reen que podría haber oportunidades en varios sectores económicos, como la construcción, educación, energía o comercio, entre otros.

Oportunidades más específicas, con mejores condiciones

Cohen es una empresa que se dedica a gestionar activos y estructurar deudas, entre otros servicios. Ayudan a las empresas a conseguir financiamiento, aunque ellos no entregan capital, pero sí conectan con instituciones que lo hacen o con otras que prestan servicios como SGR, aval bancario o pagarés bursátiles, entre otros, y ayudan a generar instrumentos como obligaciones negociables, como se conoce a emitir bonos.

Por eso, durante la visita a San Juan, decidieron mostrar a las pymes y empresas locales qué alternativas hay en el mercado, fuera de los tradicionales créditos bancarios, que siguen siendo las alternativas más elegidas a nivel local. En estas opciones menos conocidas es donde dicen que es posible encontrar tasas y condiciones más beneficiosas.

Salcedo explicó que dentro de ese universo hay oportunidades más específicas, que pueden ser aprovechadas por el sector privado. Hay SGR que pueden tener una tasa del 22%, mucho mejor que lo que se ofrece en mercado, créditos en dólares con precios competitivos incluso si se comparan con los del resto del mundo y también oferta especializada.

“Existen alternativas de créditos que son para recambio de paneles solares o que están destinadas a firmas que tienen directivas mujeres”, señaló. Son opciones que no siempre están disponibles, pero si una pyme ya tiene su proceso de calificación listo y está en contacto con las fuentes de financiamiento puede aprovechar cuando surgen más rápido, porque ya completó parte de los pasos.

Qué buscan las empresa sanjuaninas

Parrondo explicó que hay tres verticales principales que busca el sector privado sanjuanino, en las que están trabajando. Por un lado inversiones de capital, que les permite acceder a líneas de producción que amplían la capacidad, galpones o inversiones que les generan mayor productividad rápido. También hay opciones para financiar bienes de uso, como maquinaria o capital de trabajo.

En los tres casos son ampliaciones que con el financiamiento le permiten a las empresas adecuar sus capacidades en caso de ganar una licitación en el sector minero. Según dijeron los dos especialistas, el principal objetivo son las pymes y empresas de medianas a grandes.

Algunas herramientas pueden ser para una inversión de 50.000 dólares y otras a 15 millones, a través de por ejemplo obligaciones negociables. “Todo depende de qué es lo que necesita el cliente en ese momento, pero también de sus condiciones”, señaló el vicepresidente de Cohen.

Es que parte de la tarea que hacen tiene que ver con el análisis de riesgo, donde ven la estructura de capital y buscan que sean financiamientos sanos, acorde a los flujos y también ven el track record, osea el comportamiento crediticio que tuvo antes la empresa.

Pero a su vez, tanto Cohen como otros actores del sector financiero están empezando a entender que la demanda minera genera necesidades de crecimiento y demandas muy rápido, dijo Salcedo. Así, están más dispuestos a prestar capital a una firma si accede a una licitación de un proyecto mirando el potencial y no la historia de balances, algo que limitaba a las empresas locales antes.

Para Parrondo, San Juan cuenta con una ventaja central: una gran cantidad de empresas que han tenido ya contacto con el sector minero y que han trabajado para operadoras. Esto hace que generen más confianza en quienes ofrecen el capital o las herramientas. Además, dijo que esperan que en este año puedan lograr financiamiento para 4 o 5 cinco firmas y que buscan en el futuro “acompañar el crecimiento”, tanto de proveedoras como de otras pymes.

Una empresa local dará un salto

Si bien desde Cohen no detallaron quiénes son los protagonistas, adelantaron que hay una empresa sanjuanina que financiará deuda a través de obligaciones negociables. Este sistema, que hasta ahora han usado pocas firmas, entre ellas la española Naturgy, le permite emitir un título de deuda privada para conseguir dinero a cambio de pagar intereses.

En el caso de la provincia será para adquirir bienes de capital y a 3 años. Esto significa que se abre la oportunidad de adquirir estos bonos y obtener un beneficio en ese plazo, apostando por una empresa local.

Cohen ya tuvo una experiencia similar, cuando acompañaron la emisión de deuda de un proyecto ubicado en Jujuy, que produce cobre a escala pequeña, para venderlo a mineras de Chile. Se trata de la mina Martín Bronce, que tuvo éxito en su iniciativa y logró reunir los fondos para ampliar su producción.