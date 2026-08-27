    • 27 de agosto de 2026 - 07:12

    Después del viento Zonda, cómo seguirá el tiempo en San Juan este jueves 27 de agosto

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca, con chaparrones, lluvias aisladas y ráfagas del sur de hasta 50 km/h.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El viento Zonda quedó atrás y San Juan amaneció este jueves 27 de agosto con un escenario meteorológico muy diferente. El ingreso de aire del Sur provocará un descenso de la temperatura y una jornada inestable, con probabilidad de chaparrones durante el día y lluvias aisladas hacia la noche.

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    Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura se ubicará entre los 11°C de mínima y 20°C de máxima. Durante la mañana se esperan chaparrones, mientras que por la tarde continuaría la inestabilidad y hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas.

    La probabilidad de precipitaciones será de entre 10% y 40% durante las distintas franjas del día. En tanto, el viento soplará desde el sudoeste y luego rotará al Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

    Uno de los aspectos que marcará la jornada serán las ráfagas, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde. El ingreso del aire del Sur representa además un fuerte contraste con las temperaturas elevadas que dejó el Zonda durante el miércoles.

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    Clima en San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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