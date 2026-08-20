    • 20 de agosto de 2026 - 07:09

    Jornada templada y con viento sur, así estará el tiempo en San Juan este jueves 20 de agosto

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 24°C.

    Parque de Mayo.

    Parque de Mayo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este jueves 20 de agosto una jornada marcada por la amplitud térmica. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura partirá desde los 7°C durante la mañana y trepará hasta los 24°C por la tarde, mientras que el viento cambiará de dirección y aumentará su intensidad.

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    Durante las primeras horas, el cielo se presentará despejado y el viento soplará desde el Noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Será el tramo más frío de la jornada, por lo que el abrigo será necesario para quienes salgan temprano.

    Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar los 24°C durante la tarde. El cielo pasará a estar algo nublado y se producirá un cambio en las condiciones del viento: ingresará desde el Sur, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/h.

    Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente y se ubicará alrededor de los 15°C. El cielo estará mayormente nublado, mientras que el viento continuará desde el Sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pron&oacute;stico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Clima en San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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