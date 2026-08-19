Como ya es un clásico cada año, Omega prepara un gran chocolate para celebrar el Día del Niño en San Juan

Omega prepara una celebración especial para los más chicos de San Juan. El próximo 30 de agosto, la banda cuartetera cumplirá su misión de cada año realizando un gran encuentro familiar en Plaza Distéfano, detrás de la Terminal de Ómnibus, donde uno de los principales atractivos será el chocolate que Omega ofrecerá a los niños como parte de la jornada.
La actividad se desarrollará de 14 a 19 horas, con entrada libre y gratuita, y contará con una propuesta pensada especialmente para que las familias puedan disfrutar de una tarde diferente.
El encuentro, denominado “Omegazo Niño Fest” que se realizará por tercer año consecutivo, tendrá además distintos espectáculos infantiles y propuestas para los chicos. Entre ellas se anunciaron presentaciones de La Familia Pig, Los Amigos de la Granja y Las Guerreras K-Pop, además de un Magic Show y la participación de artistas sanjuaninos.
La jornada también incluirá regalos, premios y sorteos, con bicicletas y distintos obsequios destinados a los niños que participen del festejo.
Como cierre de la celebración está previsto un show de Omega en vivo, que será el encargado de ponerle música al final de una tarde dedicada a las familias sanjuaninas.
Desde la organización invitaron a las familias a acercarse a Plaza Distéfano para compartir el chocolate y disfrutar de todas las actividades previstas para esta celebración del Día del Niño.