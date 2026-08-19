Campaña gratuita para detectar psoriasis y artritis psoriásica: cómo acceder a los turnos

Una campaña nacional busca facilitar el diagnóstico temprano de la enfermedad psoriásica, una afección crónica que no solo puede manifestarse en la piel, sino también comprometer las articulaciones. La iniciativa ofrece consultas gratuitas para personas que tengan síntomas o sospechen que pueden padecerla.

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La propuesta es impulsada por la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR), la Asociación Argentina de Dermatología (AAD), la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO) y la Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica (AEPSO).

Las personas que identifiquen posibles síntomas pueden solicitar un turno gratuito hasta el domingo 23 de agosto a través de www.pedirturno.com.ar o llamando al 0800-222-3776, de lunes a viernes de 9 a 16.

La atención con especialistas se realizará del 24 al 28 de agosto en distintos centros públicos y privados del país.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica y no contagiosa. Puede producir lesiones rojas cubiertas por escamas blancas y secas, que suelen aparecer en los codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo.

También puede afectar las palmas de las manos, plantas de los pies, uñas, zona genital y otras áreas del cuerpo. Entre los síntomas pueden aparecer picazón, descamación y dolor.

La enfermedad no siempre queda limitada a la piel. Entre un 10% y un 30% de las personas con psoriasis pueden desarrollar artritis psoriásica, que puede provocar dolor e hinchazón de las articulaciones, rigidez, especialmente por la mañana, y dificultades para moverse.

En Argentina, se estima que alrededor del 1,5% de la población vive con psoriasis y que aproximadamente el 30% de esos pacientes podría desarrollar artritis psoriásica.

La importancia de detectar la enfermedad a tiempo

Desde las entidades que participan de la campaña remarcaron que un diagnóstico temprano permite comenzar un tratamiento adecuado y reducir el riesgo de complicaciones.

La enfermedad psoriásica puede comprometer además de la piel y las articulaciones, tendones, columna y articulaciones sacroilíacas, y está asociada con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares y metabólicos.

“Detectar precozmente esta enfermedad permite iniciar un tratamiento oportuno, disminuyendo la inflamación y evitando su progresión”, explicó la doctora Cecilia Civale, presidenta de la Asociación Argentina de Dermatología.

Desde AEPSO también destacaron la importancia de llegar a personas que conviven con síntomas sin un diagnóstico, que dejaron de atenderse o que no están conformes con el tratamiento que reciben.

La psoriasis no es contagiosa y sus manifestaciones pueden variar de una persona a otra. Ante lesiones persistentes en la piel, dolor o inflamación articular, la recomendación es consultar con un especialista.