    • 19 de agosto de 2026 - 17:14

    Cáritas San Juan ofrece asesoramiento legal gratuito para familias

    La institución religiosa mantiene abierta su atención jurídica voluntaria en su sede de Capital. Cuáles son las áreas de asesoramiento disponibles, los días de atención y cómo solicitar un turno previo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables de la provincia, Cáritas San Juan recuerda que continúa brindando su servicio de asesoramiento legal gratuito en su sede central de Capital.

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    Esta iniciativa solidaria, que cuenta con un fuerte impacto social y humano, está a cargo del abogado Marcelo Stolarowa, quien aporta su labor profesional de manera voluntaria para orientar a vecinos que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar gastos de asesoramiento jurídico particular.

    ¿Qué temas se pueden consultar?

    El espacio de orientación está enfocado principalmente en resolver dudas y encauzar trámites habituales del derecho civil y de familia. Entre las consultas más frecuentes que se atienden en las jornadas se destacan:

    Cuota alimentaria: Reclamos, acuerdos y asesoramiento sobre obligaciones alimentarias.

    Conflictos de familia: Orientación ante situaciones vinculadas a régimen de visitas, cuidado personal y otras problemáticas del fuero de familia.

    Orientación general: Derivaciones y asesoramiento legal primario para saber cómo actuar ante diferentes conflictos cotidianos.

    Días, horarios y cómo sacar turno

    Para garantizar una atención ordenada y personalizada que evite largas esperas, la atención se lleva a cabo dos martes al mes bajo la modalidad de cita previa.

    Lugar de atención: Sede Oscar Romero de Cáritas San Juan, ubicada en Calle Güemes 936 Sur (entre Belgrano y Mariano Moreno), en el departamento Capital.

    Cómo solicitar turno: Los interesados deben comunicarse exclusivamente mediante un mensaje de WhatsApp al 264 565 3201, medio a través del cual se asignará el día y la hora correspondiente.

    Desde la institución destacaron la permanente dedicación del Dr. Stolarowa, cuya labor voluntaria permite consolidar una red de contención social que busca "organizar la esperanza" en la comunidad sanjuanina. Para conocer más sobre las actividades y campañas de la organización, se puede visitar su perfil de Instagram en @CaritasSanJuan.

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