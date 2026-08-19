    • 19 de agosto de 2026 - 14:41

    El Programa Garrafa Hogar se extenderá en San Juan, ¿hasta cuándo estará vigente?

    Desde Defensa al Consumidor confirmaron a DIARIO DE CUYO que la decisión oficial es extender el programa que estaba previsto culminar a fines de agosto. Los detalles.

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    Por Celeste Roco Navea

    Desde mayo está en vigencia el Programa Garrafa Hogar, una iniciativa del Gobierno de San Juan, por intermedio del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, llevado adelante por Defensa al Consumidor. El calendario oficial establecía que el recorrido por la provincia con gas envasado económico sería hasta finales de agosto; sin embargo, el plazo se va a extender debido a la demanda registrada.

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    Así lo confirmó en contacto con DIARIO DE CUYO la titular del organismo, Fabiana Carrizo. “Vamos a seguir hasta mediados de septiembre con el programa. Las primeras semanas vamos a terminar con las últimas vueltas en los departamentos”, puntualizó la funcionaria provincial. De esta manera, se estima que serán dos semanas más del programa que este año buscó llegar a todos los rincones de la provincia, con más de una visita programada por departamento.

    De acuerdo a lo precisado por Carrizo se concretaron seis visitas en varias zonas de San Juan, brindando una mayor prioridad a los departamentos alejados como aquellos que no cuentan con servicio de red de gas. Así, se cumplió uno de los objetivos de este año, que era incorporar nuevas localidades para que todos pudieran acceder al servicio, más que nada aquellos hogares donde el gas envasado es utilizado para cocción como calefacción.

    Cabe recordar que, con la decisión oficial de extender el programa, es el segundo año consecutivo que el Gobierno de San Juan toma la decisión de seguir acompañando a las familias sanjuaninas. Durante la edición pasada el programa se extendió hasta fines de septiembre, mientras que este año al menos durante la primera quincena se harán los recorridos.

    Más de 16.000 garrafas vendidas, una demanda que superó ampliamente los números del 2025

    La demanda ha superado las expectativas de la Dirección de Defensa al Consumidor, superando ampliamente los números del año pasado. Para tener una idea, a dos meses de inicio del programa se habían vendido unas 9.800 garrafas, mientras el año pasado se finalizó la acción con un promedio de 10.000 unidades vendidas.

    Hasta la fecha, conforme los registros del organismo se vendieron más de 16.000 garrafas, entre envases de 10 y 15 kilos, que son las que se están ofreciendo. “En los departamentos que no cuentan con conexión a gas la demanda es mayor, y más en invierno. Se ha priorizado mucho eso y se ha visto”, precisó Carrizo.

    Los precios de Garrafa Hogar son para el envase de 10kg $20.000 y la garrafa de 15kg se vende a $30.000. Cabe aclarar que el precio en distintos comercios y puntos de distribución suele ser de $30.000 a $40.000 para garrafas de 10kg, mientas que las garrafas de 15 kg están entre los $52.000 a $62.000. La diferencia de costos es sin duda uno de los principales motivos por los cuales hay una alta demanda del programa.

    Con la novedad de la extensión, más serán las familias que podrán adquirir las últimas unidades de garrafas a bajo precio, antes que culmine el programa.

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