Comunidad FUEGO: para celebrar su 10º aniversario, amplió la contención a familiares de personas adictas

La Comunidad FUEGO abrió un nuevo espacio de contención en el departamento Chimbas y planifica llegar a San Martín con su labor.

La Comunidad FUEGO, dependiente de la Pastoral de Adicciones, cumplió 10 años y para celebrarlo amplió la contención gratuita a familiares y amigos de personas adictas. Ahora, grupos de voluntarios también brindan reuniones en el departamento Chimbas. El padre Rodrigo Robles, al frente de esta institución, dijo que planifican llegar con este servicio también a San Martín.

Ahora, la Comunidad FUEGO también está presente en Chimbas para brindar contención y asesoramiento gratuito a familiares y amigos de personas con problemas de adicción. Las reuniones se realizan un jueves al mes, a las 21, en la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, frente al Centro de Salud Báez Laspiur. El padre Robles dijo que este es el primer paso para una propuesta de mayor alcance en este departamento.

‘Estamos hablando con la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, para lograr la firma de un convenio para disponer de un espacio que le permita a la Comunidad FUEGO brindar tratamiento ambulatorio gratuito a las personas con adicciones, similar al que firmamos con el municipio de Rawson y que nos permite brindar este servicio en Centro Comunitario Papa Francisco, en el Barrio La Estación’, dijo Robles.

La Comunidad FUEGO tiene su Casa donde da tratamiento a personas con problemas de adicción. (Archivo) La Comunidad FUEGO, ahora en cuatro departamentos Actualmente, y con esta última expansión, la Comunidad FUEGO brinda su servicio de contención y asesoramiento en la Parroquia Santos Cosme y Damián, en Rawson; en la Parroquia Santa Bárbara de Albardón; en la Iglesia Catedral, en Capital; y en la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, en Chimbas. A estos espacios se suma la Casa de la Comunidad FUEGO que tiene capacidad para tratar y contener a 15 personas con problemas de adicción.

El padre Robles agregó que la Comunidad decidió ampliar la contención a las familias porque la casa de la institución no tiene el espacio suficiente para poder asistir con tratamiento a todos los adictos. ‘La contención es para familiares y amigos de adictos que están en recuperación o no. La idea es contener a estas personas, escucharlas, brindarles apoyo y formarlas en temas propios de la adicción para que, al menos, sepan cómo afrontarlos. En la medida que podamos y que la Comunidad FUEGO cuente con más voluntarios, seguiremos llegando a más lugares con este servicio de escucha y apoyo’, dijo Roble