El Hospital Rawson incorporó nueva tecnología para acelerar diagnósticos hematológicos

El Hospital Rawson incorporó un nuevo citómetro de flujo de alta complejidad que permitirá mejorar y acelerar los diagnósticos de pacientes con enfermedades hematológicas y oncohematológicas. Con esta adquisición, el principal centro de salud público de San Juan amplía su capacidad para realizar estudios especializados sin necesidad de derivar pacientes o enviar muestras a otras provincias.

Empresas sanjuaninas y una jornada para analizar los desafíos vinculados a la logística, el transporte y el comercio exterior

Una mujer perdió el control de su moto a causa de un pozo y terminó internada en el Hospital Rawson

Se trata de un citómetro de flujo FACSLyric , una tecnología capaz de analizar, contar y clasificar miles de células por segundo mediante marcadores fluorescentes. Esta capacidad resulta particularmente importante frente a enfermedades en las que el tiempo para llegar a un diagnóstico preciso puede ser determinante para definir rápidamente un tratamiento.

El dispositivo está orientado principalmente al estudio y seguimiento de enfermedades oncohematológicas , pero la citometría de flujo también tiene aplicaciones en patologías hematológicas, inmunológicas e infecciosas. La incorporación permitirá aumentar la sensibilidad y precisión de los análisis que se realizan en el hospital.

El equipo FACSLyric utiliza una plataforma validada y estandarizada por EuroFlow , un consorcio internacional especializado en el desarrollo de herramientas para el diagnóstico de enfermedades hematológicas. Para comenzar a utilizarlo, personal especializado del Hospital Rawson recibió capacitaciones específicas sobre su funcionamiento y las posibilidades diagnósticas que ofrece la nueva tecnología.

La adquisición tiene además un impacto directo sobre los pacientes sanjuaninos. Hasta ahora, determinados estudios podían requerir el traslado de personas o el envío de muestras hacia centros especializados de otras provincias, lo que implicaba mayores tiempos de espera y dificultades adicionales para quienes atravesaban enfermedades complejas. Con el nuevo equipo, una mayor cantidad de esos análisis podrá resolverse directamente en San Juan.

El Hospital Rawson ya disponía de otro citómetro, denominado Facs Canto, y era la única institución de la provincia, tanto dentro del sistema público como privado, que contaba con este tipo de equipamiento. Con la llegada de la nueva plataforma, el dispositivo anterior fue trasladado al Laboratorio Central, donde continuará utilizándose para estudios como el recuento de CD4 en pacientes inmunocomprometidos y pruebas de crossmatch.

Desde Salud destacaron que disponer de un segundo equipo permite garantizar la continuidad de estudios de alta complejidad dentro de la provincia y, al mismo tiempo, ubicar al hospital en condiciones tecnológicas similares a las de otros centros diagnósticos de referencia del país.

La incorporación se suma así al proceso de modernización tecnológica del Hospital Rawson, con un objetivo concreto: acortar tiempos entre la sospecha de una enfermedad, su diagnóstico y el inicio del tratamiento, especialmente en pacientes que requieren respuestas rápidas y estudios de elevada complejidad.