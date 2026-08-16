    • 16 de agosto de 2026 - 16:58

    Una mujer perdió el control de su moto a causa de un pozo y terminó internada en el Hospital Rawson

    El accidente ocurrió en calle 5 en el límite entre Rawson y Pocito. La mujer circulaba junto a su marido, cuando perdió el control y cayó a un costado del camino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de unos 40 años terminó hospitalizada este domingo luego de sufrir un accidente de tránsito en calle 5, en el límite entre Rawson y Pocito. Según las primeras informaciones, habría perdido el control de la motocicleta a raíz de un pozo en el pavimento y terminó cayendo a un costado de la calzada.

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    El siniestro ocurrió minutos antes de las 15 horas, aproximadamente 1.000 metros antes de llegar a calle San Miguel, cuando la mujer y su marido circulaban de este a oeste por calle 5, cada uno a bordo de una motocicleta.

    De acuerdo con los primeros datos, la mujer habría agarrado un pozo y, como consecuencia, perdió el control del rodado. Tras la maniobra, cayó entre la acequia y la vereda, aunque no terminó dentro del canal.

    Luego del accidente, la mujer fue asistida y trasladada al Hospital Rawson para recibir atención médica. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las lesiones que sufrió.

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