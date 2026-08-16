Un comerciante mató de un disparo a un adolescente de 16 años en Mar del Plata

Un comerciante de aproximadamente 30 años mató de un disparo a un adolescente de 16 años e hirió gravemente a otro, de 15, durante un episodio ocurrido este domingo a la madrugada en Mar del Plata. De acuerdo con la primera reconstrucción del caso, el hombre se encontraba dentro de su camioneta cuando un grupo de jóvenes habría intentado abrir las puertas del vehículo.

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El comerciante efectuó siete disparos y uno de ellos impactó en el pecho del adolescente de 16 años, que murió a pocos metros del lugar. El otro menor herido debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado. La Justicia investiga ahora si efectivamente los jóvenes intentaron asaltar a los ocupantes de la camioneta y cómo se desencadenó la secuencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 en la intersección de la avenida Champagnat y la calle Saavedra. Según pudo saber Infobae, el comerciante se encontraba junto a un acompañante a bordo de una Toyota Hilux. Ambos estaban custodiando el comercio del hombre, que había sido asaltado el sábado.

De acuerdo con la declaración del acompañante, en un momento observaron a un grupo de adolescentes que circulaba en bicicleta por la zona. Los jóvenes dieron la vuelta a la manzana y los ocupantes de la camioneta los perdieron de vista.

Segundos después, siempre según el relato del testigo, los adolescentes habrían intentado abrir las puertas de la Hilux. Fue entonces cuando el conductor efectuó siete disparos.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de un adolescente de 16 años, que murió a pocos metros de la camioneta. Tras los disparos, el resto del grupo escapó del lugar.

Horas después, un chico de 15 años se presentó herido de bala en el Hospital Regional. En un primer momento aseguró que habían intentado asaltarlo en una estación de servicio. Sin embargo, luego reconoció que había estado en el lugar donde se produjeron los disparos y que conocía a la víctima fatal.

Debido a la gravedad de las lesiones, el adolescente debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado. Según publicó La Capital de Mar del Plata, sufrió además la pérdida de tres dedos.

Fue el propio conductor de la camioneta quien llamó al 911 para informar lo ocurrido. Poco después llegó al lugar personal de la Comisaría 4ª, que aprehendió al autor de los disparos y encontró siete vainas servidas en la escena.

Durante la inspección de la Toyota Hilux, los investigadores encontraron una escopeta Taurus cargada con siete cartuchos intactos; un arma de aire comprimido Krico y una caja de balines; y una pistola Taurus calibre 9 milímetros cargada con 12 municiones, además de dos cargadores con otras 11 municiones cada uno.

La causa por la muerte del adolescente está a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Mar del Plata, quien imputó al comerciante por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y portación de arma atenuada.

El acompañante del comerciante no fue imputado y declaró como testigo. Entre otras medidas, la fiscal ordenó analizar las cámaras de seguridad de la zona, tomar testimonios y realizar pericias para reconstruir la mecánica de los disparos. También dispuso pruebas de dermotest.

En las próximas horas, el detenido será trasladado a la Unidad N° 44, donde permanecerá alojado a disposición de la Justicia. Está previsto que este lunes declare ante la fiscal Mandagarán.

En paralelo, la investigación sobre el presunto intento de robo quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Fuero de Responsabilidad Penal Juveni, quien buscará determinar si los adolescentes habrían intentado efectivamente asaltar al comerciante.